La fabricación inteligente impulsa mejoras de producción y productividad en la industria

La combinación de inteligencia artificial, automatización avanzada, internet de las cosas (IoT), análisis de datos y servicios cloud está transformando las plantas industriales en entornos conectados capaces de supervisar operaciones en tiempo real, anticipar incidencias y adaptar procesos para ganar eficiencia. Todo ello está permitiendo aumentar la producción, mejorar la productividad y optimizar el uso de recursos.

Según el estudio Smart Manufacturing and Operations Survey 2025 de Deloitte, las compañías que han implantado iniciativas de fabricación inteligente reportan mejoras de entre el 10% y el 20% en el volumen de producción y ganancias de entre el 7% y el 20% en la productividad de los empleados. Además, algunas organizaciones han logrado incrementar hasta un 15% su capacidad operativa gracias a estas tecnologías.

El responsable de Smart Manufacturing de Deloitte, Tim Gaus, afirmó durante la presentación del informe que "el valor de la fabricación inteligente es innegable" y señaló que las organizaciones que ya han invertido en estas capacidades contarán con ventaja competitiva en un escenario de creciente demanda y presión sobre la productividad.

La digitalización también está ganando peso como herramienta para responder a desafíos estructurales de la industria, como el aumento de costes, la necesidad de optimizar consumos energéticos o la escasez de determinados perfiles profesionales. Los sistemas de automatización y análisis avanzado permiten reducir tareas repetitivas, mejorar la calidad de la producción y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real.

Un informe global de KPMG sitúa, además, al sector industrial entre los más avanzados en adopción tecnológica. El estudio señala que el 76% de las empresas manufactureras muestran una elevada disposición a incorporar tecnologías de vanguardia, mientras que el 34% ya obtiene retorno de la inversión en múltiples casos de uso de inteligencia artificial.

Desde KPMG destacan que aplicaciones como el mantenimiento predictivo, el control de calidad apoyado en visión artificial o la optimización de procesos productivos mediante IA están contribuyendo a acelerar la madurez digital del sector manufacturero. La consultora considera que la integración de datos, la formación de los empleados y la ciberseguridad serán factores determinantes para aprovechar plenamente esta transformación.

La protección de los entornos industriales se ha convertido, de hecho, en una de las principales preocupaciones de las compañías. A medida que las fábricas se vuelven más conectadas, crece la necesidad de disponer de sistemas de monitorización y respuesta capaces de proteger infraestructuras críticas y garantizar la continuidad de la producción.

España cuenta ya con numerosos ejemplos de esta tendencia. Empresas de sectores como la alimentación, la logística o la fabricación industrial están incorporando automatización, robótica, trazabilidad e inteligencia artificial para mejorar operaciones y elevar su competitividad. Entre ellas figuran proyectos de modernización de plantas productivas y almacenes desarrollados por Telefónica y su filial de ingeniería industrial Geprom para compañías como Cerealto, Deoleo o Legumbres La Cochura.