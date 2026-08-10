La regularización de Sánchez: 8 de cada 10 nuevos parados en julio son extranjeros y sólo el 32% cotiza

Uno de los principales motivos, aunque no el único, por los que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó la regularización masiva de inmigrantes ilegales es que estos se encontraban trabajando en situación irregular y esta regularización iba a permitir que todos ellos pasaran a trabajar de forma legal y, así, cotizaran a la Seguridad Social, contribuyendo al sostenimiento de las pensiones. Sin embargo, a medida que vamos conociendo más datos sobre las solicitudes aprobadas, nos vamos dando cuenta de que la realidad es bien distinta.

Hace tan sólo unos días se publicaron los datos sobre el desempleo del mes de julio, en los que el Ministerio de Trabajo y Economía Social anunció que el paro había aumentado en 19.517 personas. Pues bien, si analizamos los datos más de cerca (aquí se puede ver el documento), comprobaremos que la gran mayoría de los nuevos parados del mes de julio corresponden a extranjeros.

Casi el 80% de los nuevos parados de julio son extranjeros

De acuerdo con dicho documento, el paro aumentó en 19.517 personas, de las cuales 11.810 fueron hombres y 7.707 fueron mujeres. Pues bien, de estas 19.517 personas, 15.535 fueron extranjeras, es decir, el 79,6%. Estas 15.535 personas se dividen en 9.050 hombres y 6.485 mujeres. Así pues, vemos que 8 de cada 10 nuevos parados en el mes de julio fueron extranjeros.

Por otro lado, con los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y por la propia ministra Elma Saiz, podemos hacernos una idea de cuántos de los regularizados están cotizando actualmente a la Seguridad Social. Según la ministra, en declaraciones realizadas el martes, alrededor de 262.475 extranjeros ya están cotizando a la Seguridad Social. Sin embargo, este dato hay que compararlo con otro que también da la ministra, y es que más del 70% de las solicitudes de regularización ya han sido admitidas a trámite (lo que permite residir y trabajar de forma legal en España), es decir, que, de 1.174.978 solicitudes presentadas, alrededor de 822.000 ya han sido admitidas a trámite.

Sólo un 31,9% de los regularizados cotiza a la Seguridad Social

Así pues, y tirando por lo bajo (ya que Elma Saiz aseguró el pasado 23 de julio que se habían admitido a trámite más del 70% de las solicitudes) tendríamos que sólo un 31,9% de los regularizados está actualmente cotizando a la Seguridad Social. Hay que tener en cuenta también que, de todos los solicitantes, el 87% tiene entre 16 y 64 años, por lo que podrían trabajar sin problemas.

Si bien aún quedarían menos de un 30% de solicitudes por tramitar, esto nos sirve para hacernos una idea más que fiable del efecto que está teniendo esta regularización masiva en la creación de empleo. De momento, parece tener más presencia en el aumento del paro (ya que explican casi el 80% de los nuevos parados de julio), mientras que tan sólo 32 de cada 100 nuevos regularizados han comenzado a cotizar a la Seguridad Social, a pesar de que la inmensa mayoría de estos está en edad laboral.

Tendremos que esperar a la finalización del proceso para hacer el análisis definitivo, pero, por el momento, no parece que esta regularización sea el gran plan de afloramiento de empleo informal que nos vendía el Ejecutivo en un primer momento.