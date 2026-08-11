De las cartas a regularizar inmigrantes: el nuevo Correos sostenido por el rescate estatal

Reinventarse o morir. A Correos no le ha quedado otra más que adaptarse a la nueva realidad social en la que sus clientes no van a recoger cartas manuscritas —ni enviarlas—, sino paquetes enviados por comercios o particulares. Y viendo, además, que los españoles prefieren otras compañías para sus envíos de paquetería, su papel ha cambiado. Algo que viene plasmado en el Plan Estratégico 2024-2028 que pretende avanzar en la diversificación dada la alta competencia en el mundo de la logística y la paquetería. A pesar de lo cual, sus cuentas no cuadran. Tras años de pérdidas, en 2025 sí que ha obtenido beneficios, pero gracias al rescate del Estado.

Con todo, sus labores, incluso de paquetería han cambiado. "La caja con el chorizo del pueblo para enviárselo a un familiar en la ciudad, se ha perdido", asegura Óscar Venteo, trabajador de Correos en Salou desde hace tres décadas. Este tipo de paquetes, junto al correo ordinario y a la realización de giros para enviar dinero al extranjero, empiezan a convertirse en un recuerdo del pasado.

El Informe Anual del Sector Postal 2025 elaborado por la CNMC, dado a conocer la semana pasada, muestra que en España ya enviamos más paquetes que cartas. Concretamente, 1.335 millones de paquetes se enviaron durante 2025 frente a las 1.164 cartas. Así, mientras los primeros registran una subida interanual del 10%, las cartas han descendido en un 8%.

"En nuestra oficina nunca entra gente joven a enviar o recibir una carta manuscrita. Si entran es porque tienen que recoger algo", cuenta Óscar Venteo a Libre Mercado, lamentando que se pierda esta costumbre tan bonita de comunicarse y que suele limitarse en la actualidad a alguna tarjeta de felicitación de Navidad de alguien que no quiere perder la tradición. "Cuando un cartero ve una carta a mano —normalmente en Navidad— le llama la atención", nos dice.

Las cartas que maneja Correos en la actualidad son comunicaciones de empresas o de la Administración con los ciudadanos, pero es algo que acabará desapareciendo porque, como explica Venteo, que además es el representante del sindicato CSIF en Correos, "la gente no quiere el papel". Por eso las oficinas de la empresa pública postal se han convertido en centros de recepción de paquetes —sobre todo devoluciones de comercios y venta de segunda mano—, entre otras muchas cosas.

"Ahora todo está informatizado. Los procesos son telemáticos y ágiles con códigos de barras", explica, recordando que hace años en sus oficinas se dedicaban al correo ordinario, a hacer giros y a enviar paquetes entre particulares. Sin embargo, desde hace años ofrecen otro tipo de servicios. Los ciudadanos pueden ir a una de sus oficinas para pagar el recibo de la luz, del agua, el pago de impuestos, conseguir la etiqueta de circulación del coche y hasta para pedir ayuda si no tienen certificado digital y deben hacer un trámite con la Administración. Incluso de abril a junio, sus centros se han convertido en puntos de recepción de solicitudes para el proceso de regularización de inmigrantes.

Precariedad laboral de sus empleados

Mientras tanto su plantilla, que asciende a 44.000 empleados —de los cuales sólo el 5% mantiene la condición de funcionarios, unos 2.000— denuncia la precariedad laboral que sufren ya que 4.000 tienen una jornada a tiempo parcial. La mayoría de ellos se concentra en las oficinas, donde se formalizan el 70% de este tipo de contratos —sobre todo el "reparto", donde la gente cobra entre 700 y 80 euros por cuatro o cinco horas de trabajo—. "Muchos compañeros están obligados a buscarse otro trabajo por las tardes", asegura Óscar Venteo.

Desde su sindicato —CSIF—, el mayoritario en las Administraciones Públicas, llevan tiempo advirtiendo del incumplimiento de Correos del acuerdo firmado el 31 de diciembre de 2024, con el que se comprometió a transformar a tiempo completo las jornadas parciales, a reforzar la plantilla, a regular e implantar las 35 horas semanales y a iniciar un plan de rejuvenecimiento. Precisamente, por este motivo, han convocado movilizaciones los días 3 y 17 de septiembre, ante las Jefaturas provinciales de Correos de toda España que culminarán en una gran concentración en Madrid el miércoles 30 de septiembre.