Los envases y la loca espiral reglamentista de la UE

Nuevo golpe de la Unión Europea a empresas de alimentación y a los consumidores. Acabado el periodo de adaptación, desde este miércoles es de obligado cumplimiento el Reglamento de Envases y Residuos de Envases elaborado por los burócratas bruselenses con el propósito de impulsar el reciclaje y reducir los residuos. Sobre tan loables intenciones descansa una normativa cuya primera consecuencia es el encarecimiento de los comestibles por el coste implícito de adaptarse a la estricta legislación comunitaria.

Con el Reglamento de Envases y Residuos de Envases la Unión Europea pretende que en 2035 todos los plásticos sean reciclables y todos los materiales empleados para el envase, reutilizables. Sin excepción. La norma es tajante respecto a sus intenciones, que no son favorecer a productores y consumidores, sino forzar a las empresas a que asuman y financien el fenomenal negocio del ecologismo y la salvación del planeta. De momento y como primeras providencias, ha llegado la hora de decir adiós a las frutas envasadas en plástico y a los sobres monodosis.

De los creadores de la directiva sobre las botellas de plástico de un solo uso y sus irritantes tapones llega un reglamento con un impacto directo en los bolsillos de los consumidores y en las cuentas de resultados de las empresas. Se trata de una enorme sucesión de normas, requisitos, condiciones, prohibiciones y limitaciones que harán las delicias de los ecologistas más fanatizados y los burócratas más intolerantes, un imponente catálogo de restricciones y obligaciones que contribuirá sin duda a dificultar la viabilidad de miles de empresas.

La misma Unión Europea que presenta cada vez más grietas estructurales, sometida a embates terminales sobre su futuro y cuestionada por las grandes potencias, lejos de facilitar la competencia de las empresas europeas con sus principales rivales, establece millones de trámites, impuestos y reglamentos cuyo principal efecto no se nota en el planeta, sino en la comparación entre las europeas y las economías libres de taras verdes.

Es la Unión Europea que legisla contra su propia economía y contra sus ciudadanos, que dice velar por los derechos de los consumidores cuando en realidad no hace más que perjudicarles, que asegura fomentar la competencia y el libre mercado cuando opera en la dirección contraria con un ahínco digno de mejor causa. Toda esa maraña de normativas, esa madeja de reglas, esa delirante arquitectura legislativa es letal para los intereses generales de los países europeos y, lejos de homogeneizar y uniformizar criterios, lo que hace es crear laberintos sin salida. Gran parte de la desafección política ante la Unión Europea tiene que ver con esta enloquecida espiral reglamentista que invade usos y costumbres y atenta contra la competencia y contra los ciudadanos. Y gran parte del estancamiento, cuando no retroceso, de la economía del continente está directamente relacionada con una clase política europea –pero también de muchos de los Estados miembros– que en lugar de favorecer el crecimiento se ha empeñado en imponer transiciones ecológicas disparatadas contra unos fenómenos climáticos que, de ser cierto que están ocurriendo, no van a dejar de suceder porque Europa haya decidido arruinarse.