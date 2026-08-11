El agujero de deuda de la SEPI se duplica en cuatro años y alcanza los 16.500 millones de euros

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no sólo es objeto de investigaciones judiciales sobre la presunta corrupción generada en torno a ella en los últimos años, habiéndose visto esta entidad implicada en el rescate de Plus Ultra y Air Europa. Lo cierto es que el organismo también representa un importante agujero de dinero para las cuentas públicas que, durante el ejercicio de 2025, alcanzó su mayor nivel de endeudamiento.

Trama Sepi La trama Sepi —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda— es una macrocausa de corrupción que afecta presuntamente a la legalidad de cuatro de los rescates otorgados por el organismo y mantiene imputados a sus tres últimos presidentes —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos ellos nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al poder y con María Jesús Montero como ministra de Hacienda. Las investigaciones judiciales, con la colaboración de la UCO y de la UDEF, han encontrado ya irregularidades por un importe de 760 millones repartidos por la Sepi en ayudas canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), superando el desvío que se produjo en el macrocaso de corrupción de los ERE en Andalucía. La trama Sepi ha escalado por el caso Leire —o de la cloaca del PSOE— y sus relaciones con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, que ha precipitado la imputación de Gualda por Tubos Reunidos. A esta compañía se suman los préstamos otorgados por el Gobierno a Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, todos provenientes del FASEE, que se dotó con 10.000 millones de euros para rescatar empresas durante la pandemia y donde algunos, presuntamente, aprovecharon para hacer negocios corruptos que ahora están bajo investigación. Además, las empresas que resultaron beneficiadas con las ayudas de la Sepi no cumplían, supuestamente, con los criterios principales establecidos para la concesión de las mismas, como que fuesen estratégicas en sus sectores respectivos y solventes. Entre los nuevos investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la trama Sepi se encuentran varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. También está investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Santiago Pedraz. La instrucción del caso se encuentra en una fase muy incipiente" Leer más

Así lo confirma El Economista según análisis de las Cuentas Anuales de la entidad, donde se detalla que la SEPI cerró el año 2025 con una deuda de 16.500 millones de euros. De este modo, la entidad incrementó su nivel de endeudamiento en un 17% con respecto al año anterior. Asimismo, la deuda acumulada a lo largo del ejercicio de 2025 dobló los niveles de 2021.

La SEPI dispara su deuda

De acuerdo con la información publicada por El Economista, el incremento de la deuda de la SEPI se explica, fundamentalmente, por dos factores: primero, porque ha crecido el volumen de fondos europeos gestionados por Sepides; segundo, por el impacto que ha supuesto la financiación de programas de defensa desarrollados por Navantia. En este sentido, este medio incide en que el mayor incremento se concentró en la partida de "otros pasivos financieros", que pasó de 6.518,8 millones de euros en 2024 a 8.261,6 millones al cierre de 2025.

Concretamente, según recoge El Economista, al cierre de 2025, Sepides —la sociedad encargada de gestionar distintos programas vinculados a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte)— acumulaba 3.264,7 millones de euros en compromisos financieros relacionados con programas financiados por el Ministerio de Industria y Turismo. Entre ellos figuran iniciativas de descarbonización industrial y proyectos vinculados al vehículo eléctrico y al sector agroalimentario. Al respecto, la información precisa que estas cantidades corresponden a fondos que la sociedad gestiona antes de su adjudicación como préstamos o subvenciones, por lo que se contabilizan como pasivos financieros.

Pero el otro gran foco del crecimiento del endeudamiento corresponde a Navantia, cuyos "otros pasivos financieros" alcanzaron 4.742,1 millones de euros. Según este mismo medio, este aumento está relacionado con los programas especiales de modernización de la defensa financiados mediante préstamos concedidos por el Ministerio de Industria a tipo de interés cero.

Con todo, frente al crecimiento de los otros pasivos financieros, la deuda bancaria apenas registró cambios y cerró el ejercicio en 4.761,3 millones de euros, una cifra similar a la del año anterior. Así, la matriz autorizó nuevas operaciones de financiación por hasta 730 millones de euros con el objetivo de atender vencimientos sin incrementar el endeudamiento neto. Asimismo, aunque la normativa presupuestaria permitía elevar la deuda bancaria en hasta 320 millones, la SEPI no hizo uso de ese margen, según recoge El Economista.

Asimismo, cabe recordar que, según detalló en un comunicado la entidad estatal, la SEPI obtuvo un beneficio neto de 130 millones de euros en 2025, frente a las pérdidas de 404 millones registradas un año antes. De este modo, los ingresos alcanzaron un récord de 7.384 millones de euros, un 16,2% más, impulsados principalmente por la actividad de Tragsa y Navantia.

En cualquier caso, este mismo diario asegura que la entidad todavía no ha depositado las cuentas anuales correspondientes a 2025 del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado durante la pandemia. No obstante, detalla que el fondo movilizó algo más de 3.000 millones de euros en 29 operaciones y ha recuperado 1.737 millones, el 65% del importe desembolsado. Sin embargo, explica también que por el momento permanecen pendientes de devolución 935 millones de euros correspondientes a empresas que han renegociado las condiciones de los préstamos, entre ellas Plus Ultra, Tubos Reunidos, Losán y Vicinay.