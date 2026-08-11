El empobrecimiento de los españoles obliga al 77% a recortar sus vacaciones

La época de verano trae consigo uno de los mayores atractivos para los trabajadores, que no es otro que las vacaciones estivales. Durante los meses de verano, muchos trabajadores aprovechan para descansar varias semanas y así coger fuerzas para volver con las pilas cargadas de cara al inicio de la nueva temporada laboral. Sin embargo, el deterioro del poder adquisitivo de los españoles hace que muchos de estos trabajadores tengan que modificar sus vacaciones para adaptarse a la nueva situación.

Tal y como se desprende de un reciente estudio de Randstad, una empresa multinacional especializada en recursos humanos y trabajo temporal, en el que han entrevistado a casi 5.700 trabajadores, el 77,3% de los trabajadores ha asegurado que modificará sus vacaciones este año por el aumento del coste de la vida. No obstante, esto no es todo, ya que no solo es que los trabajadores tengan que modificar sus vacaciones para reducir su gasto, sino que también vemos que un 73,9% de los trabajadores ha tenido que modificar ya sus hábitos de consumo diarios para controlar su gasto.

La gran mayoría de trabajadores modificará sus vacaciones

De acuerdo con esta encuesta, el 40,1% de los trabajadores encuestados ha asegurado que optará por reducir la duración de su viaje —con menos días de estancia—, mientras que el 37,2% priorizará buscar destinos o alojamientos más económicos. Solo una minoría de los trabajadores, el 22,7%, mantendrá sus vacaciones sin llevar a cabo ningún tipo de ajuste.

Si observamos a los encuestados por edades, veremos que el grupo de 25 a 44 años es el que más ajustará sus planes: en concreto, el 79,2% de este grupo, ya que es la generación con los salarios más bajos (en comparación) y a la que más afecta el encarecimiento de las hipotecas y los alquileres. Dentro de este grupo, el 40,6% optará por reducir los días de viaje, mientras que el 38,6% buscará alojamientos más baratos. En cuanto a otros grupos de edad, vemos que el 76,2% de los que tienen más de 45 años modificará sus vacaciones y el 73,5% de los que tienen entre 18 y 24 años lo hará también.

Las diferencias también son llamativas en función de los estudios de los encuestados. Así pues, los trabajadores con un nivel educativo de postgrado o doctorado son los que mantienen en mayor grado sus vacaciones sin realizar ninguna modificación (el 27,5%), mientras que aquellos con Educación Básica —42%— y Bachillerato o FP —40,9%— son los que más se ven obligados a recortar los días de estancia fuera de casa.

Todo esto tiene su origen, como ya hemos mencionado antes, en el deterioro del poder adquisitivo de los españoles debido fundamentalmente al estancamiento de los salarios reales. Tal y como explicamos en este artículo, los salarios reales en España apenas han crecido un 5,69% entre 1994 y 2025, lo que supone uno de los niveles más bajos de la Unión Europea, mientras que en países europeos próximos el crecimiento ha sido superior al 20%, como es el caso de Francia, Portugal, Alemania o Austria.