La empresa tecnológica de Donald Trump hace aguas: este año ya ha perdido más de 500 millones y sólo ha ingresado 2

Trump Media & Technology Group (TMTG), matriz de la red social Truth Social, y propiedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registró en el segundo trimestre del año 2026 pérdidas por valor de 238 millones de dólares –206 millones de euros—. El año anterior, la empresa contabilizó pérdidas de 17 millones de euros, por lo que en el presente curso se han incrementado en casi doce veces más.

Por su parte, la facturación aumentó en un 89% respecto a los ingresos del mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 1,7 millones de dólares –1,5 millones de euros—. El director financiero de TMTG, Phillip Juhan, señaló que los gastos y los costes de la compañía sumaron 143 millones de euros, lo que se traduce como un 272% más que el año anterior, un crecimiento que se debería a la "volatilidad de los precios de los activos digitales".

Así las cosas, en la primera mitad de este año, TMTG registró pérdidas de 558 millones de euros, cuando el mismo periodo del año anterior se contabilizaron por un valor de 45 millones de euros, mientras las ventas de la empresa de Trump crecieron un 47% hasta situarse en los 2,5 millones de dólares –2,1 millones de euros—.

En este contexto, el pasado 1 de agosto la compañía lanzó al mercado Truth API, una suscripción que proporciona acceso con licencia y baja latencia a las publicaciones de las principales cuentas de la red social, lo que está previsto que sea una nueva fuente de ingresos para la empresa. Sobre esto, el consejero delegado interino de TMTG, Kevin McGurn, explicó que las tarifas oscilan entre los 60.000 y 100.000 dólares mensuales.

A este respecto, el consejero delegado interino señaló que en el futuro Truth API "incluirá" una distribución más amplia a través de terceros. Por ejemplo, fuentes de noticias, terminales de datos financieros y publicaciones especializadas, lo que creemos que dará mayor visibilidad a este negocio con el tiempo".

Asimismo, Crypto.com y Trump Media & Technology Group anunciaron la pasada semana la "cancelación de mutuo acuerdo" en la que proponían combinar sus negocios para crear Trump Media Group CRO Strategy. Concretamente, el acuerdo se canceló debido a las condiciones del mercado y al cambio en las prioridades comerciales y de las partes interesadas. También acordaron la ruptura del acuerdo que permitía que Crypto.com prestase servicios a ciertas ofertas de ETF previstas por Yorkville America.