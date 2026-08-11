Nuevo revés a Hacienda: el Supremo rechaza las liquidaciones con doble vía

El Tribunal Supremo ha rechazado que la Agencia Estatal de Administración Tributaria pueda incorporar en una misma liquidación una tesis principal y otra alternativa para mantener una deuda tributaria si los tribunales anulan la primera. Así lo señala el diario Expansión, que detalla cómo la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que esta práctica, conocida como liquidación condicional o de doble vía, puede colocar al contribuyente ante fundamentos jurídicos incompatibles y dificultar su defensa.

Al respecto, la sentencia detalla que el origen del procedimiento se encuentra en una ampliación de capital realizada en diciembre de 2004. Concretamente, la sociedad aportó las acciones de una filial sueca, que fueron valoradas en 346 millones de euros. Sin embargo, en 2010 la matriz disolvió posteriormente esa filial y registró una pérdida patrimonial deducible en el Impuesto sobre Sociedades de más de 46 millones de euros, relacionada con diferencias de cambio de moneda.

No obstante, la Agencia Estatal de Administración Tributaria inspeccionó las operaciones y concluyó que habían sido estructuradas en fraude de ley conforme a la antigua Ley General Tributaria de 1963. Sin embargo, la Inspección incluyó en el acuerdo de liquidación una segunda vía para el supuesto de que esa calificación no prosperase.

De este modo, tal y como informa el diario Expansión, la alternativa consistía en aplicar las reglas especiales de valoración contempladas en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, de manera que la participación de la filial sueca se valorase atendiendo a su capital social histórico, de 222.977 euros, en lugar del valor de mercado declarado.

Así las cosas, el Tribunal Económico-Administrativo Central anuló posteriormente la declaración de fraude de ley por una cuestión procedimental. Según el caso analizado por el Supremo, la Agencia Tributaria había utilizado el procedimiento previsto en la Ley General Tributaria de 1963, pese a que para el periodo correspondiente ya estaba vigente la normativa de 2003.

En cualquier caso, la anulación de esa primera vía no impidió que la regularización continuara. Tanto el Tribunal Económico-Administrativo Central como posteriormente la Audiencia Nacional consideraron válida la aplicación subsidiaria de las reglas de valoración del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha corregido ahora este criterio y rechaza que la Administración pueda mantener de ese modo la liquidación mediante una segunda fundamentación incorporada al mismo acto administrativo. Al respecto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que las reglas de valoración utilizadas por Hacienda no pueden funcionar como un mecanismo alternativo para combatir una operación que la propia Administración ha calificado previamente como fraudulenta.

En este sentido, el Tribunal Supremo destaca que el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades parte de la existencia de operaciones lícitas y regulares. Por ello, según el tribunal, existe una incompatibilidad sustancial entre utilizar una norma para negar efectos fiscales a una operación considerada fraudulenta y emplear simultáneamente otra que presupone la normalidad de esa misma operación.

Por este motivo, según la información publicada por el diario Expansión, la sentencia señala que "no es posible ni admisible que la Inspección defina por sí misma los efectos jurídicos de sus actos disconformes a Derecho, en un sentido favorable a sus intereses". De este modo, el tribunal considera que permitir esa doble vía supondría que la Administración pudiera mantener la regularización aunque la primera razón jurídica utilizada para justificarla fuese anulada.

Seguridad jurídica y derecho de defensa

Con todo, la resolución también pone el foco en la posición del contribuyente. Al respecto, el Supremo considera que una liquidación sustentada en premisas mutuamente excluyentes dificulta conocer cuál es realmente el fundamento de la deuda tributaria. Según el tribunal, esta situación afecta a la seguridad jurídica y al derecho del inspeccionado a ejercer una defensa eficaz frente a la actuación administrativa. Por tanto, la Administración no puede, a juicio de la Sala, anticipar dentro de una misma liquidación una segunda justificación para hacer frente a una eventual anulación judicial de la primera.

La sentencia cuestiona así que la Inspección pueda utilizar una vía subsidiaria para conservar los efectos económicos de una regularización cuando el fundamento principal ha quedado invalidado. El Tribunal Supremo sitúa el problema en los propios límites del acto administrativo y en la necesidad de que el contribuyente conozca con claridad las razones jurídicas por las que se le reclama una deuda.