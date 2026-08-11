Varapalo de los tribunales a Mamdani: un juez bloquea su impuesto a las segundas viviendas de lujo en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que se ha convertido en uno de los grandes referentes de la izquierda española en materia de vivienda, ha sufrido un duro revés en los tribunales a cuenta de un gravamen impuesto sobre las segundas residencias de gran valor. Concretamente, un juez ha bloqueado la aplicación del impuesto promovido por Mamdani sobre las segundas viviendas de lujo en Nueva York.

Concretamente, este impuesto gravaba los inmuebles valorados a partir de los 5 millones de dólares, así como a cooperativas y condominios con un valor de 1 millón de dólares o más, cuyos propietarios no son residentes de la ciudad. De este modo, entró en vigor el 1 de julio y, con él, el alcalde preveía recaudar cerca de 500 millones de dólares al año. Sin embargo, una demanda presentada por varias propietarias que recurrieron el impuesto ha frenado las intenciones del alcalde de Nueva York.

Golpe de la justicia a Mamdani

Según explica The New York Times, este lunes el juez Wayne M. Ozzi, del Tribunal Supremo del Estado en Staten Island, concedió una orden de restricción temporal solicitada por un grupo de propietarios argumentando que la implementación del plan se estaba manejando de manera inadecuada. Concretamente, según CNN, fueron tres propietarios quienes recurrieron el impuesto conocido como pied-à-terre alegando que "la ciudad identificó erróneamente sus viviendas como potencialmente sujetas al recargo, a pesar de que son sus residencias principales".

Al respecto, de acuerdo con la información publicada por CNN, la demanda no cuestiona si el gravamen es legal o no, sino que impugna que la ciudad publique un registro fiscal en el que se incluyen "los nombres, direcciones y valores" de casi un millón de propiedades en Nueva York. De hecho, el registro también incluye inmuebles que no debían pagar el impuesto. Además, la demanda incluye las notificaciones que se enviaron a algunos residentes. Así, la decisión del juez bloquea, por el momento, el impuesto mientras la demanda continúe su trámite en los tribunales y prohíbe a la ciudad que siga enviando notificaciones a los ciudadanos.

Según las declaraciones del abogado de los demandantes que recoge la prensa estadounidense, estos están "muy satisfechos con la decisión del juez", ya que consideran que ha reivindicado los derechos de millones de propietarios de viviendas en la ciudad de Nueva York que fueron sometidos a un proceso del que nunca debieron haber formado parte. De este modo, la decisión judicial pone freno a una medida que Zohran Mamdani celebraba en abril a través de sus redes sociales, lo que bautizó como el "Día de los impuestos".

En cualquier caso, la Administración de la ciudad de Nueva York ha anunciado que apelará la decisión del juez. De hecho, de acuerdo con The New York Times, el lunes por la noche la ciudad ya había presentado distintos documentos ante el tribunal indicando que apelaría el fallo, lo que podría llegar a bloquear la entrada en vigor de la orden del juez Ozzi hasta que un tribunal superior se pronuncie al respecto.