Así es la nueva "ruta de la seda de hielo" del Ártico con la que China quiere asegurar el transporte marítimo

El comercio y la expansión de los servicios que prestan las empresas incorporan, ineludiblemente, una dimensión territorial. De este modo, para prestar un mejor servicio al mayor número de personas posible, las empresas necesitan utilizar cada vez una mayor cantidad de espacio físico, sobre todo para el transporte de mercancías. El problema es que este espacio es limitado.

Sin embargo, a pesar de las limitaciones que pueden encontrar las compañías a la hora de expandir sus negocios, existe la posibilidad de utilizar de formas más innovadoras el territorio, lo cual pasa por explorar nuevas rutas comerciales por las que distribuir las mercancías. En este contexto, uno de los puntos clave que comienza a ser objeto de interés para muchas empresas es el Ártico.

Nuevas rutas marítimas por el Ártico

China está buscando una nueva ruta para evitar depender de los puntos críticos del transporte marítimo a nivel mundial. Y parece haberla encontrado a través del Ártico. Así las cosas, según un análisis publicado por Financial Times, el factor fundamental que posibilitará el uso de esta región del mundo es el deshielo de parte del agua que antes permanecía en estado sólido, sobre todo durante el verano.

Así las cosas, en este contexto una empresa pequeña de transporte marítimo de contenedores, Sea Legend, está a punto de poner en marcha el primer servicio regular de transporte de contenedores por el Ártico. De este modo, esta compañía centrada en los mercados turco y del norte de África abre un nuevo frente en un sector que se ve afectado de forma habitual por los vaivenes de la geopolítica.

Al respecto, este mismo medio informa de que el servicio semanal que ofrecerá la empresa a través de esta región del mundo —al cual la compañía ha bautizado como la "Ruta de la Seda de Hielo"— comprenderá una ruta que va desde Ningbo, en la costa este de China, hasta Felixstowe, en el Reino Unido, para lo cual bordeará la costa norte de Rusia. No obstante, lo más importante es que este nuevo trayecto hará posible reducir a la mitad el tiempo de navegación entre estos dos puntos, que habitualmente alcanza los 40 días.

Con todo, Financial Times destaca también que, pese a la rivalidad que existe entre las grandes potencias del mundo por el control del Ártico, las grandes navieras cada vez muestran un mayor interés por utilizar esta región del mundo. La razón fundamental es que supone una alternativa a otros puntos que, a día de hoy, se ven afectados por los conflictos armados. De este modo, además del estrecho de Ormuz, encontramos también, por ejemplo, el estrecho de Bab el-Mandeb, que da acceso al mar Rojo, que se ve presionado por las constantes amenazas de los hutíes.

En este sentido, según el análisis elaborado por Financial Times, uno de los indicadores fundamentales que reflejan el creciente interés por el Ártico es el incremento de los pedidos de buques diseñados para el hielo. De este modo, este mismo medio detalla que el año pasado se alcanzó la mayor cifra de construcción de este tipo de buques en los últimos diez años, con 167 en total. Asimismo, explican que este año previsiblemente se construirán otros 164 buques.