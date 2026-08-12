El pulso de Sánchez con Meloni pone en riesgo 1.300 millones de turismo italiano

Una de las consecuencias más inmediatas de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes irregulares en Ceuta fue la reintroducción temporal de controles fronterizos del Espacio Schengen por parte de Italia respecto a España. Esta medida se adoptó como precaución ante el temor de que inmigrantes irregulares pudieran llegar por vía aérea o marítima al país gobernado por Giorgia Meloni. El Gobierno de España respondió de forma recíproca y también restableció controles fronterizos temporales para los viajeros procedentes de Italia.

Esta medida, que no deja de ser una respuesta fruto de la venganza por parte de España hacia Italia (pues el Gobierno de Pedro Sánchez está siendo más duro con el país transalpino que con Marruecos), podría acabar afectando a uno de los ejes de la economía española, que no es otro que el turismo, ya que Italia es el cuarto país en número de turistas que visitan España a lo largo del año.

Si acudimos a los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), podremos ver que Italia aportó un total de 5.704.989 turistas a España en 2025. De esta forma, Italia fue el cuarto país que más turistas atrajo a España, sólo por detrás de Reino Unido (19.084.423 turistas), Francia (12.767.491 turistas) y Alemania (12.050.833 turistas). Durante dicho año, los turistas italianos gastaron un total de 5.451 millones de euros en España, mientras que en ese mismo periodo los turistas de Reino Unido gastaron un total de 23.666 millones de euros, los turistas franceses gastaron 11.591 millones de euros y los alemanes gastaron 15.873 millones de euros.

Italia es el cuarto país que más turistas aporta a España

Por otro lado, si nos centramos en los meses de agosto y septiembre, y en el caso de que España mantuviera el control fronterizo con Italia, dicha restricción podría acabar afectando a 1,3 millones de turistas italianos, que durante agosto y septiembre de 2025 gastaron un total de 1.392 millones de euros en nuestro país, mientras que los turistas de Reino Unido gastaron un total de 5.686 millones de euros, los turistas franceses gastaron 3.184 millones de euros y los turistas alemanes gastaron 3.505 millones de euros en estos dos meses.

Hay que recordar que la existencia de estos controles fronterizos no equivale a decir que esos turistas que vienen de Italia no tengan permitido el acceso a nuestro país. Sin embargo, la mayor espera para poder entrar en España, unida a la incertidumbre que puede generar este control, es lo que puede hacer que una parte de esos 1,3 millones de turistas que visitaron España entre agosto y septiembre de 2025 opten por viajar a otros países en lugar de al nuestro.

Así pues, vemos que este conflicto diplomático que mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez con el de Giorgia Meloni a cuenta de la inacción de España ante la invasión de Ceuta podría acabar provocando, en mayor o menor medida, una reducción en el número de turistas italianos que visitan España, con la consiguiente pérdida de riqueza y de creación de empleo que lleva aparejada el turismo italiano en nuestro país, además del deterioro de la imagen pública de España.