Nuevo golpe de Hacienda a los autónomos: a partir de ahora hay un nuevo tipo de deuda que no se puede aplazar

Los autónomos y empresas que actúen como retenedores no podrán aplazar ni fraccionar las deudas que Hacienda les liquide por retenciones no practicadas o practicadas pero no ingresadas. Así lo ha establecido el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en una resolución del pasado 16 de junio con la que unifica criterio sobre este tipo de obligaciones tributarias.

La decisión afecta a quienes actúan como retenedores. El TEAC concluye que las deudas correspondientes a estas obligaciones mantienen su carácter inaplazable aunque sea la propia Agencia Tributaria la que determine posteriormente las cantidades pendientes tras una actuación de comprobación.

La cuestión que debía resolver el TEAC era precisamente qué tratamiento correspondía a las retenciones cuya cuantía había sido determinada por Hacienda. El tribunal central establece que el origen de la liquidación no modifica la naturaleza de la deuda: sigue tratándose de una obligación correspondiente a retenciones e ingresos a cuenta y, como tal, no puede ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento.

El caso que ha llevado al TEAC a fijar criterio

La resolución tiene su origen en un procedimiento seguido contra una contribuyente por retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos de 2021. Durante las actuaciones, la Agencia Tributaria detectó diferencias entre las cantidades consignadas en el resumen anual y las ingresadas mediante las correspondientes autoliquidaciones periódicas, por lo que practicó una liquidación provisional.

Ante la falta de pago, la Administración inició la vía ejecutiva mediante una providencia de apremio. La afectada trató posteriormente de aplazar la deuda, pero la Agencia Tributaria inadmitió su solicitud al considerar que el importe reclamado correspondía a retenciones e ingresos a cuenta y, por tanto, estaba incluido entre las deudas que la ley impide aplazar.

El asunto llegó al Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Canarias, que estimó parcialmente la reclamación de la contribuyente. El órgano anuló el acuerdo de inadmisión y ordenó retrotraer las actuaciones para que la solicitud de aplazamiento fuese tramitada y resuelta por el órgano competente.

La directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria recurrió esa resolución ante el TEAC mediante un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio. El tribunal central ha rechazado la distinción realizada por el órgano canario y ha determinado que el hecho de que sea la Administración la que descubra y cuantifique las cantidades pendientes no altera la naturaleza de la obligación.

Una deuda que la ley considera inaplazable

El criterio se apoya en el artículo 65 de la Ley General Tributaria. La norma permite, con carácter general, aplazar o fraccionar las deudas tributarias cuando la situación económico-financiera del obligado le impide temporalmente efectuar el pago dentro del plazo establecido.

La propia ley establece, sin embargo, una serie de excepciones. Entre las deudas que no pueden aplazarse o fraccionarse se encuentran expresamente las correspondientes a obligaciones que debe cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta. Además, la norma determina que las solicitudes referidas a estas deudas serán inadmitidas.

Esta prohibición no nace con la resolución de junio de 2026. Lo que hace ahora el TEAC es unificar criterio sobre su aplicación a las deudas liquidadas posteriormente por la Administración y concluir que tampoco pueden aplazarse cuando proceden de retenciones que no fueron practicadas o de cantidades que sí fueron retenidas pero nunca llegaron a ingresarse.

Al tratarse de una deuda legalmente inaplazable, Hacienda deberá inadmitir la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, sin entrar a resolver si concurren las dificultades económicas que sí pueden justificar el aplazamiento de otras deudas tributarias.

Un criterio que no se limita a los alquileres

Aunque el expediente analizado se refiere a retenciones relacionadas con arrendamientos de inmuebles urbanos, el criterio fijado por el TEAC no se limita en su formulación a este supuesto. La resolución se refiere con carácter general a las deudas por retenciones liquidadas por la Administración, mientras que el artículo 65.2.b) de la Ley General Tributaria establece la prohibición para las obligaciones que deben cumplir los retenedores o los obligados a realizar ingresos a cuenta.

Por tanto, el elemento determinante no es que la cantidad pendiente haya sido calculada inicialmente por el contribuyente o posteriormente por Hacienda. El TEAC fija como criterio que las deudas liquidadas por la Administración ante retenciones no practicadas o ante retenciones practicadas pero no ingresadas no pueden ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento.

La consecuencia práctica es que una regularización de este tipo deberá afrontarse sin recurrir a un calendario de pagos mediante el aplazamiento o fraccionamiento previsto con carácter general para otras deudas tributarias, aunque la cantidad haya sido determinada por Hacienda después de una comprobación.