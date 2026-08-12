La huella del Grupo ACS en la evolución de grandes ciudades del mundo

Las grandes ciudades cambian constantemente. A veces lo hacen a la vista de todos, cuando un nuevo rascacielos modifica un skyline; otras, bajo tierra, cuando una nueva línea de metro acorta distancias entre barrios. También ocurre en estaciones, puentes, centros culturales o grandes espacios urbanos que recuperan una nueva vida.

Detrás de esa transformación hay una combinación de arquitectura, ingeniería, planificación e innovación. Y en algunas de las principales metrópolis del mundo, también hay proyectos desarrollados por compañías del Grupo ACS.

Nueva York, Londres, Madrid, Berlín, Hamburgo, Sídney o Kuala Lumpur son algunos de los escenarios de un recorrido que permite observar cómo las infraestructuras no solo ocupan un espacio en las ciudades, sino que pueden llegar a cambiar su imagen, su movilidad y su relación con el territorio.

Nueva York: construir hacia arriba

Pocas ciudades tienen una relación tan estrecha con la arquitectura como Nueva York. Su skyline es una sucesión de edificios que, durante décadas, han convertido la construcción en una parte esencial de su identidad.

En Manhattan, The Spiral representa una nueva generación de rascacielos. El edificio, desarrollado por Turner, compañía del Grupo ACS, alcanza los 314 metros de altura y cuenta con 66 plantas. Su elemento más característico son las terrazas ajardinadas que ascienden alrededor de la fachada y llevan la vegetación hasta las alturas. El inmueble se ha convertido además en la sede de Turner desde 2023.

Pero la presencia del Grupo en Nueva York va mucho más allá de un único edificio. Sus compañías han participado también en grandes infraestructuras de transporte y en algunos de los recintos deportivos más reconocibles de la ciudad, como el Yankee Stadium o el Madison Square Garden. La ciudad que nunca duerme también necesita una infraestructura que nunca deje de evolucionar.

El Yankee Stadium | Fuente: ACS

Londres: una ciudad que se mueve bajo tierra

Si Nueva York se reconoce desde el horizonte, Londres se entiende también desde sus entrañas. El crecimiento de una de las mayores áreas metropolitanas de Europa exige una red de transporte capaz de absorber millones de desplazamientos. El Grupo ACS ha participado en diferentes actuaciones vinculadas a la modernización de la red ferroviaria y de metro de la capital británica, entre ellas los trabajos relacionados con Euston Station.

La transformación continúa. En 2026, Dragados, filial del Grupo ACS, ha sido seleccionada para formar parte de un acuerdo marco de Transport for London destinado a ejecutar actuaciones de mejora en la red, desde ampliaciones de capacidad hasta mejoras de accesibilidad y modernización de estaciones. Entre los proyectos previstos figura la segunda fase de Elephant & Castle.

En Londres, construir significa muchas veces hacerlo sin detener la ciudad: intervenir sobre una red que funciona cada día mientras se prepara para las necesidades del futuro.

Berlín: reconstruir sobre la memoria

Hay ciudades en las que construir también significa reconstruir. Berlín es probablemente uno de los ejemplos más evidentes. La capital alemana ha vivido guerras, división, reunificación y una profunda transformación urbana que todavía puede leerse en sus calles.

En ese proceso, HOCHTIEF, compañía del Grupo ACS, participó en la construcción del Sony Center, en Potsdamer Platz, uno de los proyectos asociados a la transformación de esta zona tras la reunificación. Años después, la compañía participó también en el desarrollo de Mercedes-Platz, levantado sobre antiguos terrenos ferroviarios y convertido en un nuevo espacio de actividad, cultura y ocio.

Sony Center de Berlín | Fuente: ACS

La evolución de Berlín demuestra que la transformación urbana no siempre consiste en construir desde cero. En ocasiones consiste en devolver actividad a espacios que la ciudad había dejado atrás.

Hamburgo: cuando un puerto cambia de rostro

La relación de Hamburgo con el agua forma parte de su propia identidad. Durante siglos, el puerto ha sido uno de los motores de la ciudad. Hoy, esa relación con el río Elba se refleja también en una de sus construcciones más reconocibles: la Elbphilharmonie.

Filarmónica del Elba | Fuente: ACS

Construida por HOCHTIEF, la Filarmónica del Elba combina arquitectura, cultura e ingeniería en un edificio que se ha convertido en uno de los grandes símbolos contemporáneos de Hamburgo. Su silueta, elevada sobre un antiguo almacé{n portuario, expresa precisamente esa transformación: la capacidad de una ciudad para reutilizar su pasado y convertirlo en un espacio para el futuro.

Madrid: modernizar una capital

También Madrid puede leerse a través de sus infraestructuras. La transformación de sus grandes estaciones ferroviarias forma parte de un proceso destinado a reforzar el papel de la capital como uno de los principales nodos de comunicación del sur de Europa. Dragados ha participado en diferentes actuaciones relacionadas con Atocha y Chamartín, y entre los proyectos actualmente recogidos por el Grupo se encuentra la nueva estación pasante de Atocha, que permitirá conectar la alta velocidad entre ambas estaciones.

Pero la transformación de Madrid no se limita al transporte. La intervención de compañías del Grupo ACS se extiende también a edificios culturales y espacios emblemáticos de la capital, como el Museo Nacional del Prado.

Es una evolución que combina patrimonio e innovación: conservar aquello que define a una ciudad mientras se prepara para las necesidades de las próximas décadas.

Sídney: conectar una metrópoli que crece

En el otro extremo del planeta, Sídney afronta uno de los grandes retos de cualquier metrópoli moderna: cómo seguir creciendo sin que aumenten al mismo ritmo los tiempos de desplazamiento.

La respuesta pasa, en buena medida, por el transporte público. El proyecto Sydney Metro está configurando una nueva red metropolitana y las compañías de CIMIC, integrada en el Grupo ACS, han participado en diferentes trabajos vinculados a su desarrollo, incluida la construcción de estaciones y otras infraestructuras del sistema.

La nueva movilidad urbana exige algo más que construir vías. Requiere integrar estaciones, túneles, sistemas y conexiones dentro de ciudades que continúan funcionando mientras se transforman.

Kuala Lumpur: llevar la ciudad hacia el cielo

La competición por conquistar el cielo también tiene uno de sus capítulos en Kuala Lumpur. El Merdeka PNB118, de 679 metros y 118 plantas, se ha convertido en uno de los grandes hitos del skyline de la capital malasia y es actualmente el segundo rascacielos más alto del mundo. El proyecto incorpora elementos inspirados en la cultura del país y técnicas destinadas a mejorar su eficiencia energética.

Merdeka de Kuala Lumpur | Fuente: ACS

El edificio demuestra hasta dónde puede llegar la ingeniería cuando una ciudad busca proyectar una nueva imagen de sí misma: altura, tecnología y arquitectura se convierten en una misma infraestructura.

Y en Dubái, otro de los grandes símbolos de la arquitectura contemporánea lleva también la huella del Grupo ACS. El Burj Khalifa, con sus 828 metros y 162 plantas, continúa siendo el edificio más alto del mundo.

Detroit-Windsor: construir conexiones

No todas las infraestructuras transformadoras se encuentran dentro de los límites de una metrópoli. Entre Estados Unidos y Canadá, el Gordie Howe International Bridge conectará Detroit y Windsor y reforzará uno de los principales corredores comerciales de Norteamérica. El proyecto, desarrollado por FlatironDragados, contará con más de 2,6 kilómetros de longitud, seis carriles y conexiones para peatones y ciclistas.

Gordie Howe | Fuente: ACS

Aquí la infraestructura adquiere otra dimensión. El puente no solo conecta dos orillas: conecta redes logísticas, facilita el intercambio comercial y refuerza la relación económica entre dos países.

Del skyline a los datos

El mapa de las ciudades en las que participa el Grupo ACS muestra, por tanto, una evolución que va mucho más allá de la construcción tradicional.

Los retos urbanos están cambiando. Las grandes metrópolis necesitan nuevas redes de transporte, edificios más eficientes, infraestructuras energéticas más resilientes y también espacios capaces de sostener la expansión de la economía digital.

Yexio | Fuente: ACS

Los centros de datos, las infraestructuras vinculadas a las energías renovables y los nuevos sistemas de movilidad forman parte ya de esa siguiente generación de proyectos. El propio Grupo está desarrollando infraestructuras digitales y energéticas en distintos mercados, mientras sus compañías continúan participando en grandes proyectos de transporte y edificación.

La transformación de una ciudad nunca termina. Cambian sus necesidades, cambia su población y cambian las tecnologías con las que se relaciona. Por eso, las grandes metrópolis son, en cierto modo, obras siempre inacabadas.

Desde Nueva York hasta Sídney, desde Berlín hasta Madrid o desde Kuala Lumpur hasta la frontera entre Estados Unidos y Canadá, el Grupo ACS participa en esa evolución a través de infraestructuras que aspiran a hacer las ciudades más conectadas, más eficientes y preparadas para lo que viene.