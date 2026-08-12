Los inmigrantes del Este escapan de España: ¿por qué cada vez hay menos ucranianos, búlgaros, polacos o rumanos?

Durante las últimas décadas, España se ha convertido en uno de los principales destinos para miles de ciudadanos procedentes de Europa del Este. El caso de la población ucraniana resulta especialmente significativo: su presencia en nuestro país ha crecido de forma muy notable desde principios de siglo, acelerándose además tras el estallido de la guerra en Ucrania. Sin embargo, los últimos datos apuntan a un cambio que podría marcar un nuevo escenario migratorio: por primera vez, el número de residentes ucranianos en España se ha reducido. Un fenómeno que, lejos de limitarse a Ucrania, también se observa entre otras de las principales nacionalidades de Europa del Este.

Según los datos ofrecidos por el INE en su última Estadística Continua de Población (ECP), la población ucraniana residente en España a principios de 2025 alcanzó las 202.105 personas. De esta forma, el número de ucranianos que residían en España había crecido un 138% en la última década, puesto que esta cifra a principios de 2015 se situó en las 84.878 personas.

Del mismo modo, con los datos del INE para enero de 2025, vemos que el número de ucranianos residentes en nuestro país ha crecido un 92% desde el año 2019, cuando la población de origen ucraniano alcanzaba las 105.204 personas. De este modo, como podemos comprobar a continuación, desde principios de siglo el número de ucranianos que residen en España no ha dejado de crecer, habiendo experimentado un especial impulso desde el año 2022.

Sin embargo, las estadísticas del INE también reflejan que en el último año se ha producido un importante cambio de tendencia. Frente a la continua llegada de personas procedentes de Ucrania, en el año 2025 los residentes ucranianos en nuestro país disminuyeron por primera vez en la historia. Concretamente, pasamos de contar con 210.012 residentes ucranianos en 2024 a 202.105 personas en 2025, lo que supone un descenso del 3,76%.

INE

El problema, no obstante, es que, si bien esta caída de la población ucraniana en España puede parecer anecdótica, en realidad se suma a un descenso generalizado de los residentes en nuestro país procedentes de Europa del Este. Al respecto, los datos del INE muestran, por ejemplo, que la población búlgara cayó el año pasado un 2,86% en comparación con el anterior, pasando de los 112.834 a los 109.604.

En el caso de los búlgaros, lo más preocupante es que, según estas mismas estadísticas, el descenso de los residentes en España ha sido continuado desde el año 2012. Concretamente, dado que en enero de 2012 había 151.475 búlgaros residiendo en nuestro país, el descenso acumulado ha sido del 27,64%.

Del mismo modo, la población polaca también ha caído en las últimas décadas. Es cierto que en 2025 se registró un incremento del 3,6% del número de residentes polacos en España, pasando de los 59.132 a los 61.258. No obstante, si comparamos la última cifra con el máximo histórico, que se produjo en enero de 2009, cuando se registraron 80.043 de origen polaco, el descenso es del 23,47%.

En cualquier caso, el caso más llamativo es el de los rumanos. De acuerdo con las cifras del INE, en 2025 en España residían 609.270 personas de origen rumano. Un año antes, esta cifra ascendía a los 620.463, por lo que el descenso fue del 1,8%. No obstante, en este caso también ocurre que la caída ha sido constante desde enero de 2012, cuando en España vivían 798.970 personas de origen rumano. Por tanto, desde entonces la disminución ha sido del 23,74%.