Nuevo golpe a España en EEUU por los impagos a las renovables: la Justicia abre la puerta al embargo de 156 millones más

La estrategia desplegada por el Gobierno para tratar de frenar en Estados Unidos la ejecución de los laudos internacionales de las renovables vuelve a sufrir un serio revés. Un tribunal federal norteamericano ha rechazado los argumentos de España, ha descartado que la decisión de Bruselas sobre ayudas de Estado sirva como escudo frente a los acreedores y ha autorizado nuevas actuaciones dirigidas a localizar y embargar activos españoles para cobrar una sentencia valorada en más de 156 millones de dólares.

La resolución, dictada el 10 de agosto por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, afecta al conocido como caso Antin. En septiembre de 2025, la Justicia estadounidense ya había confirmado el laudo arbitral a favor de Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar y había reconocido una deuda de 156,63 millones de dólares, más los intereses posteriores a la sentencia. Ahora, el tribunal da un paso adicional y permite a los acreedores avanzar con la ejecución de ese fallo.

El asunto resulta especialmente relevante porque España había tratado de frenar cualquier embargo apoyándose en la posición de la Comisión Europea. El Gobierno alegó que una decisión adoptada por Bruselas en marzo de 2025 impedía pagar el laudo, al considerar que dicho desembolso podría constituir una ayuda de Estado incompatible con el Derecho comunitario. Según la defensa española, tanto el pago de la sentencia como la constitución de una garantía podían incluso exponer al país a sanciones europeas.

Sin embargo, la Justicia estadounidense no compra este argumento. La jueza Loren L. AliKhan recuerda que los tribunales ya habían tenido en cuenta ese conflicto entre el Derecho europeo y las obligaciones internacionales asumidas por España y subraya que el Ejecutivo no ha demostrado que constituir una garantía vaya a provocar realmente un procedimiento sancionador por parte de Bruselas. El fallo señala además que España tampoco ha acreditado haber pedido recientemente a la Comisión autorización para satisfacer la sentencia o aportar dicha garantía.

El razonamiento más delicado para los intereses españoles aparece unas líneas después. Lejos de servir como protección, la insistencia del Gobierno en que no puede pagar por culpa del Derecho europeo termina jugando en su contra. La jueza concluye que la postura mantenida por España muestra que existe una "probabilidad razonable" de que el Estado sea incapaz o no esté dispuesto a satisfacer la sentencia.

El tribunal cita en este punto otro procedimiento reciente, también relacionado con España, en el que ya se había señalado que la supuesta imposibilidad jurídica de pagar voluntariamente daba a los acreedores una razón adicional para tratar de establecer derechos prioritarios sobre los activos españoles situados en Estados Unidos. En otras palabras, el denominado "escudo europeo" no solo no frena la ejecución, sino que acaba reforzando el argumento de quienes reclaman vía libre para buscar bienes embargables.

La decisión tiene consecuencias prácticas importantes. El tribunal autoriza formalmente a los demandantes a iniciar actuaciones de ejecución sobre activos españoles en Estados Unidos, una vez transcurridos más de diez meses desde la sentencia de septiembre de 2025. La jueza considera que ese plazo es más que suficiente y vuelve a rechazar la tesis española de que los litigios pendientes o las restricciones impuestas desde Bruselas justifican nuevas demoras.

Además, los inversores podrán registrar la sentencia en otros distritos judiciales del país, una herramienta clave para ampliar la búsqueda de activos. Los acreedores han señalado especialmente a Nueva York como una jurisdicción en la que podrían existir bienes españoles susceptibles de ejecución. El tribunal acepta esta posibilidad y permite registrar el fallo en cualquier otro distrito de Estados Unidos.

Los abogados de los inversores sostienen que España podría contar con activos relevantes en Nueva York y advierten de que algunos de ellos pueden ser fácilmente trasladables. La jueza considera que existe base suficiente para autorizar esta expansión territorial de la ejecución y recuerda que otros tribunales estadounidenses han adoptado recientemente decisiones similares contra España.

La búsqueda de patrimonio español ya había llegado, además, a instituciones financieras clave. Los acreedores habían solicitado información a The Clearing House Payments Company y a la Reserva Federal de Nueva York para intentar identificar activos vinculados al Estado español. España pidió anular esos requerimientos, pero el tribunal rechazó igualmente su pretensión y señaló que cualquier impugnación tendría que presentarse ante el Distrito Sur de Nueva York.

El nuevo fallo se produce después de una sucesión de decisiones adversas para España en los tribunales norteamericanos. La propia resolución recuerda que al menos otros dos tribunales han permitido recientemente a acreedores españoles avanzar con actuaciones destinadas a localizar y ejecutar activos del Estado. La consecuencia es una carrera entre los distintos demandantes por asegurarse prioridad sobre los bienes que puedan localizarse en Estados Unidos.

La posición española también se debilitó el pasado 29 de junio, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó una petición de España para revisar otro de estos litigios. El auto conocido ahora añade que, a la vista de la jurisprudencia existente en el Distrito de Columbia, España tampoco parece contar con grandes opciones de éxito en los recursos todavía pendientes.

El origen del conflicto se remonta al cambio retroactivo del marco de incentivos aprobado para atraer inversión a las energías renovables. Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar acudieron al arbitraje internacional después de que España modificase esas condiciones y denunciaron una vulneración del Tratado de la Carta de la Energía. En 2018, un tribunal del Ciadi falló a su favor y fijó posteriormente la indemnización en 101 millones de euros, además de intereses y costes.

Con la nueva decisión, el problema para España deja de ser únicamente la existencia de un laudo pendiente de pago. La Justicia estadounidense está avanzando hacia una fase mucho más incómoda: la identificación y eventual embargo de activos del Estado. Y, además, lo hace rechazando expresamente el principal argumento que Madrid había tratado de utilizar para protegerse en los tribunales norteamericanos: que Bruselas no le permite pagar.