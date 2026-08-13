Eduardo Garzón se inventa que los salarios sólo crecen con la izquierda… y los datos le desmienten

El economista y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Eduardo Garzón, hermano del exministro de Consumo Alberto Garzón, ha vuelto a llamar la atención en redes sociales después de afirmar que es gracias a los gobiernos de izquierda que ha tenido España que los salarios han aumentado desde 1994, dando a entender que con gobiernos de derecha los salarios han caído y que es únicamente gracias a la izquierda por lo que crecen los salarios.

En el siguiente post subido a su cuenta de X podemos ver lo que afirma:

Con estas informaciones nunca se explica, por lo que sea, que el salario sólo aumentó mientras gobernaba la izquierda, vaya a ser que la gente tenga toda la información relevante… https://t.co/NII9vVSHiU pic.twitter.com/cTLox7vzuf — Eduardo Garzón (@edugaresp) August 9, 2026

"Con estas informaciones nunca se explica, por lo que sea, que el salario sólo aumentó mientras gobernaba la izquierda, vaya a ser que la gente tenga toda la información relevante..." expresaba Eduardo Garzón en este tuit.

Dicha afirmación la realiza mientras responde a un post del economista Juan Luis Jiménez en el que se aprecia la evolución del salario medio real en España desde 1994 hasta 2024. No obstante, si observamos la evolución de este salario medio hasta 2025, veremos lo siguiente:

Ahora que ya podemos ver la evolución del salario medio real en España desde 1994 hasta 2025, donde este salario ha crecido tan sólo un 5,69%, podemos pasar a analizar las afirmaciones de Eduardo Garzón.

Los salarios también caen con gobiernos de izquierdas

En primer lugar, no es cierto que sólo bajo gobiernos de la izquierda el salario medio real haya crecido. Si nos fijamos bien, entre 1994 y 1995 (Gobierno de Felipe González) cayó el salario medio real de los españoles. También vemos cómo desde 2009 hasta 2012 (Rajoy llegó en diciembre de 2011 en sustitución del Gobierno del PSOE) el salario medio real también cayó, para volver a caer bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, tanto entre 2019 y 2020 como entre 2021 y 2023.

Por otro lado, y quizás sea lo menos observable a simple vista y que Eduardo Garzón parece obviar de forma intencionada, es en qué situación dejó el Gobierno el PSOE en el año 2011. Hay que recordar que durante el Gobierno socialista se pasó de 1.773 millones de parados en el segundo trimestre de 2007 a 5.287 millones de parados en el cuarto trimestre de 2011, aunque la tasa de desempleo siguió creciendo durante los primeros años de Mariano Rajoy hasta superar los 6 millones de parados.

En el siguiente gráfico (elaborado por EP Data) se puede observar esta evolución:

La evolución de un indicador como el salario medio real no se puede atribuir sin más a las políticas inmediatas que lleve a cabo un Gobierno (sea de derechas o de izquierdas), sino a una tendencia a más largo plazo. En este sentido, hay que decir que tanto los gobiernos de izquierdas como los de derechas en España han contribuido a que los salarios medios reales de nuestro país lleven estancados desde hace más de tres décadas, ya que ambos han puesto en marcha políticas sobre empleo, inversión o impuestos que no distan mucho la una de la otra.

Con lo cual, Eduardo Garzón se equivoca al afirmar que los salarios suben sólo gracias a los gobiernos de izquierdas, ya que con gobiernos de derechas también ha crecido el salario medio real. Se trata de un tema mucho más complejo, en el que también hay que tener en cuenta el crecimiento o no de la productividad de los trabajadores, que es, en última instancia, lo que permite subir de forma sostenida y natural los salarios.