El bloqueo de Ormuz desploma las reservas y amenaza con llevar el petróleo a los 140 dólares en otoño

Con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en punto muerto y la prolongación en el tiempo del cierre del Estrecho de Ormuz -por el que apenas cruzan ahora 10 buques diarios, frente a los centenares anteriores a la guerra-, el precio del petróleo encadena en el mes de agosto una subida acumulada del 12%, con seis jornadas consecutivas al alza. El barril de Brent, referencia en la Unión Europea, roza ya los 90 dólares, muy por encima de los 70 registrados antes del comienzo del conflicto en el mes de marzo. Con esta presión al alza en los precios provocada por el desplome del tránsito de petroleros, muchos países compradores han ido buscando alternativas en los últimos meses, han reducido la demanda y han tirado de reservas.

Según el último Informe del Mercado Petrolero de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), publicado este miércoles, las reservas mundiales de petróleo se han desplomado en julio en 69 millones de barriles y se debe "a las nuevas interrupciones en las exportaciones desde el Golfo Pérsico y el Mar Caspio, lo que ha provocado una drástica disminución del volumen de petróleo en los buques", explica. Asimismo, las reservas terrestres han disminuido en mucha menor medida, en 6 millones de barriles, debido a la ralentización del ritmo de las liberaciones de reserva de emergencia de la AIE. Y eso, "a pesar de la continua reducción de las reservas de crudo chinas", recuerda la Agencia Internacional de la Energía.

Desde el inicio de la guerra, las reservas totales de petróleo se han reducido en 410 millones de barriles, 2,7 millones diarios, y es esa caída la que está haciendo que la situación se vaya volviendo insostenible, algo de lo que alertan prácticamente todas las casas de análisis. Por el momento, los precios del petróleo se encuentran en un escenario contenido, pero el hecho de que se estén reduciendo las reservas a tal ritmo hace que analistas de Bank of America, Wood Mackenzie, Goldman Sachs o JPMorgan ya estén apuntando hacia un punto de inflexión en el inicio del cuarto trimestre del año, que haría que los precios del barril de Brent oscilaran entre los 120 y los 140 dólares. Un nivel que podría provocar caídas de producción en la industria y cambio de hábitos de los ciudadanos.

De hecho, de su efecto en el consumo advierte la propia AIE en su último boletín. "Se prevé que la demanda mundial de petróleo disminuya en 1,6 millones de barriles diarios en 2026, 510.000 barriles diarios más de lo estimado en el informe del mes pasado, debido al cierre continuo del Estrecho de Ormuz y a los elevados precios del combustible", redactan. La duración del conflicto y, sobre todo, del bloqueo de Ormuz, es crucial para confirmar ese triple dígito en los precios del petróleo. Según los analistas, si el bloqueo se extiende un mes más, el impacto en los precios sería moderado, pero si se alarga tres meses -hasta finales de año-, las reservas ya estarían cerca del punto crítico, elevando los precios entre 120 y 140 dólares. Precios no vistos desde hace 18 años, en la Gran Recesión.