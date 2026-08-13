El gasóleo contará con una rebaja de 20 céntimos en septiembre tras dispararse su precio un 15,7%

El gasóleo tendrá en septiembre una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro, cuatro veces superior a la prevista inicialmente, después de que su precio registrara en julio una subida interanual del 15,7%. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha confirmado que se ha superado el umbral establecido para activar automáticamente la cláusula de salvaguarda del Plan de Respuesta ante el impacto económico de la guerra en Irán.

La medida no se aplicará de la misma forma a la gasolina. Su precio aumentó un 7,3% interanual en julio, por debajo del límite del 15%, por lo que mantendrá el calendario de retirada gradual y contará con una rebaja fiscal de 5 céntimos por litro en septiembre.

El Ministerio que dirige Carlos Cuerpo ha explicado que el dato definitivo del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística confirma el fuerte incremento del gasóleo durante julio.

La subclase correspondiente al combustible registró una subida interanual del 15,7%, por encima del umbral del 15% establecido en el decreto de medidas para contener el impacto económico del conflicto. Al superar ese nivel, entra en funcionamiento de forma automática la cláusula de salvaguarda. La rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos para el gasóleo pasará así de los 5 céntimos inicialmente previstos a 20 céntimos por litro durante septiembre.

En el caso de la gasolina, el incremento fue considerablemente menor. El 7,3% registrado en julio no alcanza el umbral que fija el Gobierno y, por tanto, seguirá vigente el calendario ordinario de retirada de las medidas.

El IPC sube al 3,6% en julio

El incremento de los carburantes se produce en un contexto de aceleración de la inflación. El IPC aumentó cuatro décimas en julio, hasta situar su tasa interanual en el 3,6%, según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de la tasa más elevada desde mayo de 2024 y supera en una décima la estimación inicial.

El grupo de transporte registró una tasa anual del 6,2%, más de un punto superior a la del mes anterior. La vivienda también contribuyó al repunte. Su variación anual alcanzó el 5,7%, un punto más que en junio, debido principalmente al comportamiento de la electricidad. Por su parte, la electricidad se encareció un 8,4% interanual, mientras que el gas natural registró un incremento del 4,1%.

Los alimentos moderan su subida

El comportamiento de los alimentos, sin embargo, fue diferente al registrado por los carburantes y la energía. Los precios de los alimentos moderaron su crecimiento interanual en julio hasta el 1,6%, tres décimas menos que en junio. Según el Ministerio de Economía, se trata de la tasa más baja registrada desde 2021. El departamento ha destacado este dato para señalar que el incremento de los precios derivado del contexto exterior no se ha trasladado de la misma manera a los productos alimentarios.

El Gobierno sostiene además que las medidas adoptadas desde marzo han contribuido a contener el impacto del encarecimiento provocado por el conflicto. El primer Plan de Respuesta entró en vigor el 20 de marzo y fue ampliado posteriormente por el Consejo de Ministros a finales de junio.