España, el país del subsidio: ya hay 3,36 millones de personas que viven de una prestación no contributiva

El pasado viernes 7 de agosto se publicaron los datos de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) correspondientes al mes de julio, según los cuales esta prestación ya alcanzó los 879.225 hogares en los que viven 2.682.646 personas. Esta cifra vuelve a marcar otro récord en nuestro país y es cuestión de tiempo que más de un millón de hogares reciban el IMV.

Sin embargo, aunque el IMV es la prestación no contributiva más llamativa de todas, no es la única que se cobra en nuestro país. Ya son más de 3,3 millones de personas las que se benefician de una prestación de este tipo, ya que al IMV hay que sumarle otras como la pensión no contributiva de jubilación, la pensión no contributiva de invalidez o la Renta Mínima de Inserción (RMI) que gestiona cada Comunidad Autónoma.

Más de 3,3 millones de personas viven de un subsidio

A continuación, vamos a desglosar cuánta gente percibe una prestación no contributiva, es decir, aquellas para las que no ha sido necesario que la persona beneficiaria haya cotizado previamente para poder cobrarla.

No obstante, y como ya hemos explicado en otras ocasiones en este medio, hay un porcentaje de personas que cobran al mismo tiempo el IMV y la RMI, por lo que hay que ver cuánta gente cobra solo una de las dos prestaciones. Tal y como afirma el propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en este informe, alrededor del 61% de los titulares de la RMI cobran también el IMV. De esta forma, si tenemos esto en cuenta, tendríamos que alrededor de 207.507 personas se beneficiarían únicamente de la RMI. De esta forma, si hacemos la suma comprobaremos que en torno a 3,36 millones de personas en España se benefician de cobrar una prestación no contributiva.

Esta es una cuestión que choca de lleno con la narrativa del Gobierno, según la cual la gente en España tiene cada vez un mayor poder adquisitivo gracias a las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo. Nada más lejos de la realidad: que haya cada vez más personas que tengan que sobrevivir gracias a una ayuda estatal no es una buena noticia, sino una muestra de que hemos fracasado como sociedad.

Así pues, cada mes asistimos a un escenario en el que son más y más los ciudadanos que viven de una prestación pública para la que no han contribuido ni un solo euro. En virtud de esto, no es de extrañar que cada vez más españoles (ya lo cree el 24% de los españoles y el 38% de los que tienen entre 25 y 39 años) crean que viviríamos mejor sin pagar impuestos o que Hacienda no cumple una función necesaria para la sociedad.