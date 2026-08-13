Los despidos colectivos se disparan un 15,6% a pesar del triunfalismo del Gobierno con el empleo

El mercado laboral en España no vive un momento de bonanza, a pesar de que desde el Gobierno se empeñen en convencernos de lo contrario. Así lo reflejan distintos indicadores, entre los que cabe destacar el incremento de personas que se han visto afectadas por despidos colectivos.

Concretamente, según los últimos datos de regulación de empleo del Ministerio de Trabajo, los trabajadores afectados por despidos colectivos aumentaron un 15,6% entre enero y mayo en comparación con el mismo período del año anterior, hasta alcanzar las 16.931 personas. De este modo, los datos oficiales reflejan que 2.289 trabajadores más se vieron afectados por este tipo de despido en la primera mitad del año.

Así las cosas, este incremento se concentró especialmente en el sector servicios, que acumula 12.205 trabajadores afectados por despidos colectivos, lo que supone 1.698 trabajadores más que un año antes. De este modo, el incremento en este sector alcanza el 16,2% y supone aproximadamente siete de cada diez trabajadores afectados.

De hecho, dentro del sector servicios, los expedientes se concentraron principalmente en actividades vinculadas a las telecomunicaciones, la programación informática y la consultoría. Por otra parte, el comercio, el transporte y sus actividades auxiliares, las actividades profesionales y la producción y distribución de contenidos también concentraron buena parte de estos despidos.

En este sentido, los datos publicados por el Ministerio de Trabajo reflejan que una parte relevante de los despidos registrados en los primeros meses del año está relacionada con grandes expedientes de regulación de empleo. En este contexto, durante el primer trimestre se inició el ERE de Telefónica, que contempla la salida de alrededor de 5.500 trabajadores de varias sociedades del grupo.

También en el sector de las telecomunicaciones se encuentra el expediente de Ericsson, que entre abril y junio ejecutó 164 despidos en el marco de la reorganización mundial de la compañía. Por otra parte, en el sector audiovisual, Mediapro alcanzó en abril un acuerdo con los sindicatos para la salida de 189 profesionales.

Con todo, el transporte también ha registrado procesos relevantes. Así, Iberia completó en mayo la primera fase de adhesión voluntaria a su ERE, con 844 solicitudes aceptadas. Esta cifra cubre el 85% de las 996 salidas previstas mediante bajas incentivadas y prejubilaciones.

Las causas de los despidos

Cabe destacar que, según los datos del Ministerio de Trabajo, las causas económicas son las más habituales a la hora de justificar estos despidos. Entre ellas figuran las pérdidas actuales y la disminución del nivel de ingresos o de las ventas. Por detrás aparecen las causas relacionadas con la producción y con la organización de las empresas.

Por ello, resulta especialmente interesante subrayar que el incremento del número de afectados por despidos colectivos, y su relación con las dificultades económicas que afrontan las empresas, contrasta con el discurso del Gobierno sobre la evolución del mercado laboral. Lo cierto es que el Gobierno ha utilizado de forma recurrente los datos de empleo y afiliación como uno de los principales indicadores de su política económica, mientras que las cifras de regulación de empleo muestran un aumento de los trabajadores afectados por ERE durante los primeros cinco meses del año.