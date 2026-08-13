Los españoles, cada vez más pobres: la inflación sigue subiendo y alcanza su mayor nivel en dos años

Los precios no dan tregua y siguen subiendo. De hecho, desde que comenzó la tendencia inflacionaria a principios de 2021, el índice general de precios no ha registrado en ningún momento un descenso. Como mucho hemos visto cómo este indicador se moderaba en ciertos momentos, pero siempre acumulando nuevos incrementos mes tras mes.

El problema, no obstante, es que ahora, a esta tendencia al alza, se suma un nuevo repunte que supera con creces los incrementos anteriores. Es más: este mes de julio el IPC ha registrado su tasa más alta en dos años tras situarse en el 3,6%, impulsado especialmente por los carburantes y la luz. De esta forma, la inflación alcanza su mayor nivel desde mayo de 2024.

Nuevo repunte de la inflación

La inflación es un fenómeno acumulativo. Aunque la tasa del IPC puede registrar un descenso en comparación con meses anteriores, siempre que sea positiva reflejará un incremento de precios. Esto es lo que viene ocurriendo en España en los últimos años, donde lo único que hemos podido observar es que los precios han seguido subiendo pero, en todo caso, a menos ritmo.

En cualquier caso, en el mes de julio además de volver a subir, los precios incrementaron su ritmo de crecimiento. De este modo, el IPC se situó en el 3,6%, impulsado especialmente por los carburantes y la luz, acumulando cinco meses consecutivos con una tasa interanual superior al 3%. Así lo confirman los datos del INE, donde se detalla también cómo esta tasa fue cuatro décimas superior a la del mes anterior.

Al respecto, el organismo estadístico explica que los grupos que más destacaron fueron el transporte y la vivienda. Así, incide en que la tasa anual del transporte subió hasta el 6,2% "debido, principalmente, al incremento de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales". Por su parte, la tasa de la vivienda fue del 5,7% como consecuencia de los precios de la electricidad.

INE

En este contexto, la tasa de variación anual de la inflación subyacente —índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos— se situó en el 3%, una décima superior a la del mes anterior. Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó tres décimas su tasa interanual en julio, hasta el 3,9%, con una variación mensual del 0,0%.

Del mismo modo, la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,3%. Así las cosas, en relación con la evolución mensual de la inflación, el INE destaca que los grupos con mayor repercusión fueron el transporte, la vivienda y las actividades recreativas. Precisamente, el organismo incide nuevamente en la importancia que tuvo el encarecimiento de los combustibles y la electricidad.

Con todo, el Ministerio de Economía ha señalado que el gasóleo registró una variación interanual del 15,7% en julio. Por su parte, la gasolina registró en julio una variación interanual del 7,3% en su subclase.