Así ha girado a la izquierda el discurso económico de Alternativa por Alemania

La AFD (Alternativa por Alemania), que según las encuestas más recientes ronda ya el 30% de intención de voto y se ha convertido así en el partido más fuerte del país, está dirigida por dos copresidentes: Alice Weidel y Tino Chrupalla. Este último representa el sector claramente prorruso y más izquierdista de la formación, como pone de manifiesto su nuevo libro.

Chrupalla ha publicado recientemente su autobiografía, en la que identifica a cuatro referentes políticos: dos socialdemócratas y dos democristianos de izquierdas. Entre las figuras que más admira se encuentran Jakob Kaiser, Friedrich Ebert y Norbert Blüm. El propio Chrupalla reconoce que muchos lectores se sorprenderán al descubrir que considera modelos a Kaiser, Ebert y Blüm, pese a que los tres pertenecían al ala izquierda de sus respectivos partidos. A lo largo del libro también expresa repetidamente su admiración por el estratega de política exterior socialdemócrata Egon Bahr.

Chrupalla describe correctamente a Jakob Kaiser como una figura surgida del sindicalismo cristiano y como representante del ala izquierda de la CDU, que ejerció un auténtico contrapeso frente a Konrad Adenauer. En 1949, The Times definía a Kaiser como el verdadero líder del sector izquierdista de la CDU. El periódico explicaba que, debido tanto a sus estrechos vínculos con los sindicatos cristianos como a su actividad en la zona de ocupación soviética, Kaiser defendía una forma de socialismo no marxista que Adenauer rechazaba.

Kaiser presidió durante muchos años los Comités Sociales de la CDU y fue ministro federal para Asuntos de Toda Alemania entre 1949 y 1957, bajo el gobierno de Konrad Adenauer. En un discurso pronunciado en Berlín el 13 de febrero de 1946, afirmó que su visión política combinaba los principios democráticos con un enfoque socialista de la política económica y social, inspirado en la responsabilidad cristiana y en la dignidad de la persona. Definía esa propuesta como la esencia de un socialismo democrático basado en valores cristianos.

El segundo gran referente de Chrupalla es Norbert Blüm, principal representante del ala izquierda de la CDU durante la etapa de Helmut Kohl y conocido popularmente como el marxista del Sagrado Corazón, tal y como recuerda acertadamente Chrupalla. No por casualidad, uno de los libros de Blüm llevaba por subtítulo: El capitalismo financiero es un ataque contra el trabajo honrado.

La obra recibió una crítica favorable del antiguo líder de Die Linke, Oskar Lafontaine, quien citó a Blüm cuando afirmaba que la distribución de la propiedad en la economía mundial contemporánea constituía el mayor ataque contra la propiedad privada desde la publicación del Manifiesto Comunista de Karl Marx en 1848. Blüm sostenía que, cuando las 358 familias más ricas del mundo controlaban más de la mitad de la riqueza global, era la propia institución de la propiedad privada la que quedaba socavada. Lafontaine respondió desde las páginas del Süddeutsche Zeitung con un comentario tan breve como elocuente: "Bravo... ¿y ahora qué hacemos?".

En otro texto, Blüm escribía que Mammón gobernaba el mundo y que el dinero se había convertido en la hostia sagrada del capitalismo financiero. Rechazaba lo que calificaba como el culto a Mammón, al que describía como un ídolo codicioso que amenazaba con devorar el mundo. También sostenía que el 99% de los billones de dólares que circulaban por el planeta no guardaban relación alguna con el trabajo, la creación de valor, los bienes o los servicios, sino que eran simplemente una ilusión creada por el propio dinero.

Lo cierto es que las posiciones de Chrupalla se parecen notablemente a las de Blüm y Kaiser. En su autobiografía afirma expresamente: "No soy un libertario que quiera dejarlo todo en manos del mercado".

El más conservador de los tres principales referentes políticos de Chrupalla probablemente sea Friedrich Ebert, cuyo nombre lleva la fundación política vinculada al SPD. Ebert presidió el SPD entre 1913 y 1919 y se convirtió en el primer presidente de la República de Weimar en 1919, cargo que ocupó hasta su fallecimiento en 1925. Fue odiado tanto por los nacionalsocialistas, que lo calificaban como uno de los "criminales de noviembre", como por los comunistas, cuyas insurrecciones reprimió.

Sin embargo, Chrupalla se equivoca al situar a Ebert en el ala izquierda del SPD. Ocurría justamente lo contrario. El SPD se escindió en 1917 principalmente por las discrepancias respecto al apoyo a la política de guerra alemana y a la aprobación de los créditos de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Los opositores a la dirección del partido fundaron el Partido Socialdemócrata Independiente (USPD), situado más a la izquierda, mientras que Ebert permaneció al frente del Partido Socialdemócrata Mayoritario (MSPD).

Otro político que aparece con frecuencia como modelo en el libro de Chrupalla es el experto socialdemócrata en política exterior Egon Bahr. Según Chrupalla, Bahr jamás habría participado en la escalada retórica y diplomática contra Rusia que, a su juicio, caracteriza la política alemana desde 2022.

No resulta sorprendente que Chrupalla, cuyos discursos en el Bundestag a menudo parecen escritos en el Kremlin, admire a Bahr. Bahr centró buena parte de su actividad en negociar con los gobiernos comunistas, mostrando escasa simpatía hacia los movimientos por la libertad en Polonia, Alemania Oriental y Checoslovaquia. Tras la anexión rusa de Crimea en 2014 se opuso a la imposición de sanciones severas y defendió, en la práctica, aceptar la anexión, una valoración de Vladímir Putin que posteriormente se reveló como un grave error de juicio. Ya en los años ochenta Bahr también criticó la decisión de doble vía de la OTAN, debilitando así la capacidad disuasoria occidental frente a la Unión Soviética.

El Neue Zürcher Zeitung informa de que, según investigaciones coincidentes de Junge Freiheit y de la agencia alemana DPA (Deutsche Presse-Agentur), fue precisamente la apertura de Chrupalla hacia posiciones de la izquierda lo que provocó tensiones dentro de su propio grupo parlamentario. Según esas informaciones, Chrupalla trató de nombrar como principal asesora política del grupo parlamentario de la AFD a Zaklin Nastić, antigua diputada de Die Linke y posteriormente integrante del BSW. Al parecer, le atraían especialmente sus posiciones críticas hacia Estados Unidos y la OTAN. Sin embargo, el comité de empresa del grupo parlamentario vetó el nombramiento y, preguntada al respecto, la dirección del grupo rehusó hacer comentarios.

Chrupalla no es el único dirigente de la AFD que sostiene este tipo de planteamientos. "Si no superamos el capitalismo financiero actual, acabaremos estrellando este maravilloso planeta", afirmó Björn Höcke, líder de la AFD en el Estado de Turingia. Höcke insiste en sus discursos en que "nosotros no estamos del lado de los ricos y los codiciosos" y arremete contra quienes celebran una reunión por la mañana en Tokio, juegan al golf por la tarde en Singapur y toman un latte macchiato al día siguiente en una terraza soleada de St. Moritz. Según él, los superricos pretenden hacerse con un control informal del mundo.

Al igual que su compañero de partido Maximilian Krah, Höcke califica a los inversores internacionales de "langostas". El uso de este término para referirse a los fondos de capital riesgo fue introducido en el debate político alemán en 2005 por el entonces presidente del SPD, Franz Müntefering, y desde entonces se ha convertido en un elemento habitual de la retórica política de la izquierda.

Chrupalla puede atribuirse, en cualquier caso, un éxito significativo: ha conseguido convertir a la AFD en el principal partido de los trabajadores en Alemania. Ninguna otra formación obtiene un respaldo tan elevado entre los votantes de clase trabajadora. Especialmente en el este del país, la AFD ha logrado atraer a numerosos antiguos votantes de Die Linke gracias a una combinación de discurso social, retórica anticapitalista y posicionamiento prorruso.

En mi libro Hitler y la revolución exploro la conexión entre el nazismo y el socialismo, describiendo con textuales del propio Führer y sus más estrechos colaboradores la cercanía entre ambos campos en el plano económico y en el planteamiento político. Ahora, la misma AFD que muchos observadores tildaron de extrema derecha, escora su discurso económico hacia postulados propios de la izquierda radical.