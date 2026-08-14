El alcalde de Navalmoral reclama que Almaraz siga más allá de 2030: "La central tiene una duración mucho mayor"

El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, ha celebrado la prórroga de la central nuclear de Almaraz, aunque ha dejado claro que la continuidad de la planta más allá de 2030 seguirá siendo una reivindicación de la comarca. "Esta prórroga que, como bien dice, pues sí, estamos contentos, estamos felices, pero esto sigue una continuidad", ha afirmado en La noche de Cuesta.

Hueso ha destacado que la extensión supone un día de celebración para la zona y ha recordado las movilizaciones que se han producido en defensa de la continuidad de la central. "Ese sí, Almaraz lleva un sí a un futuro, en el cual está claro que nosotros sabemos que la central tiene una duración mucho mayor", ha señalado en esRadio.

El alcalde ha cargado además contra la posición del PSOE, que mantiene el calendario de cierre de las nucleares y no contempla una renovación de Almaraz más allá de 2030. "Me hace gracia escuchar al PSOE decir que no contemplan una renovación más allá del 2030", ha afirmado Hueso. "Lo que no contemplan ellos es que en el 2030 no van a estar gobernando. Eso lo tengo clarísimo".

"Una locura cerrar el parque nuclear"

Hueso ha defendido la necesidad de mantener la energía nuclear como fuente de producción eléctrica y ha cuestionado que España mantenga un calendario para el cierre de sus centrales. "Si hablamos de un mundo de transición ecológica, no va a haber nunca una transición mientras que se cierren las centrales nucleares porque se va a emitir más CO2", ha asegurado.

En su opinión, "desde cualquier ámbito, desde cualquier sector, era una locura cerrar el parque nuclear y es una locura mantener todavía una fecha de calendario de cierre del parque nuclear". El alcalde de Navalmoral ha insistido además en que las centrales son seguras y permiten reducir la dependencia energética del exterior.

"Las centrales nucleares de Almaraz como otras son seguras, por lo tanto podemos continuar produciendo energía y no depender tanto de terceros", ha defendido.

PP y Vox reclaman frenar el cierre

La prórroga de Almaraz ha sido celebrada por el Partido Popular y Vox, aunque ambas formaciones han reclamado al Gobierno que vaya más allá y frene el calendario de cierre de las centrales nucleares.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado la rectificación del Gobierno, aunque ha criticado que la decisión se haya anunciado en agosto y ha defendido que Almaraz continúe funcionando más allá de 2030.

La continuidad de Almaraz es una gran noticia para todos: en primer lugar, para las 4.000 familias extremeñas cuyo futuro dependía de esta decisión. Celebro el éxito de su lucha. Buena noticia también para nuestro sistema energético: la energía nuclear es imprescindible para… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 14, 2026

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, también ha celebrado la continuidad de la central y ha afirmado que "por fin hoy se hace justicia" con Extremadura. Vox, por su parte, considera que la realidad se ha impuesto al "fanatismo de Sánchez".

Una reivindicación que "sigue"

Hueso ha insistido en que la prórroga no supone el final de las reivindicaciones de la comarca. "Esta prórroga que, como bien dice, pues sí, estamos contentos, estamos felices, pero esto sigue una continuidad", ha reiterado Enrique Hueso.

El alcalde ha recordado además que la defensa de Almaraz lleva tiempo movilizando a la zona y ha agradecido expresamente a este medio el apoyo recibido durante este proceso. "Fuisteis los primeros en reivindicar", ha señalado durante la entrevista.