El calor dispara el consumo de helados: el consumo doméstico crece un 11,7% y el gasto supera los 762 millones

Los españoles consumen más helado que el año pasado, tanto dentro del hogar como fuera de él. Así lo ha desvelado un reciente análisis del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación —que se puede leer aquí—, donde se explica que la compra de helados para consumo doméstico —y también para fuera del hogar— registró un aumento durante el último año móvil —periodo que comprende los últimos 12 meses disponibles, en este caso desde junio de 2025 hasta mayo de 2026—. En este artículo te contamos todas las claves.

De acuerdo con los datos ofrecidos por este Ministerio, entre junio de 2025 y mayo de 2026 los hogares españoles consumieron 151,97 millones de litros de helado, lo que supone un 11,7% más que en el mismo periodo del año anterior. El gasto se situó en 762,68 millones de euros, un 16,3% más que un año antes. Además, el precio medio del helado se situó en 5,02 euros por litro, un 4,1% superior al registrado durante el mismo periodo de 2025.

Los españoles consumen más helado que el año anterior

Por otro lado, si observamos cómo ha crecido el consumo per cápita de los españoles, veremos que en el periodo 2025-26 cada residente consumió una media de 3,23 litros de helado y se gastó 16,2 euros en su compra. En comparación con el mismo periodo del año anterior, esto supone un aumento del 11,2% en el consumo y un 15,7% de aumento en el gasto medio por persona.

Las altas temperaturas registradas durante este verano, que ya ha sufrido varias olas de calor, empujan a la gente a consumir cada vez más helados para combatir el calor. Por ello, tanto el consumo en los supermercados como el consumo fuera del hogar han crecido en el periodo 2025-2026, aunque lo han hecho con mayor intensidad en la compra en supermercados.

Crece el consumo tanto dentro como fuera del hogar

De esta forma, si observamos el consumo en supermercados veremos que este sigue siendo el principal canal de compra de helados para consumo doméstico, ya que concentra el 87,6% del volumen total adquirido por los hogares españoles, muy por delante del hipermercado, cuya cuota se sitúa en el 8,2%, mientras que el resto de los canales representa una participación más reducida.

En cuanto al consumo fuera de los hogares, se han consumido 31,24 millones de litros en el periodo 2025-2026, un 5,2% más que en el periodo anterior. Además, en términos individuales, el consumo medio alcanzó los 0,87 litros por persona al año, un 4% más que en el periodo anterior. Esto se traduce en que cada persona consume helado fuera del hogar en torno a siete ocasiones al año, con una mayor concentración durante el segundo y el tercer trimestre, que coinciden con los meses de temperaturas más altas.

Así pues, la principal conclusión es que, ante las distintas olas de calor que se han producido este verano, unidas al ya de por sí agobio y calores propios de estos meses, los españoles recurren cada vez más a consumir helados con el objetivo de tomar algo refrescante que les ayude a combatir este calor, lo que hace que consuman más tanto dentro del hogar como fuera de él.