El Gobierno ahoga a los autónomos: 226 horas perdidas y 3.390 euros al año por la burocracia

Los autónomos españoles dedican una media de 226 horas al año a realizar trámites y cumplir sus obligaciones con las distintas administraciones, según los datos que ha difundido la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). El tiempo empleado supone un coste estimado de 3.390 euros anuales por trabajador por cuenta propia y eleva el impacto económico global de la burocracia hasta 11.770 millones de euros.

La organización, que representa a más de 3,47 millones de autónomos, advierte de que la carga administrativa ha aumentado en los últimos meses coincidiendo con la entrada en escena de nuevas obligaciones y cambios normativos. ATA calcula que las 226 horas anuales que cada autónomo dedica a estas tareas se traducen en más de 780 millones de horas para el conjunto del colectivo. La cifra equivale, según la organización, al trabajo semanal de unos 317.000 autónomos, tomando como referencia una jornada media de 47 horas.

El cálculo económico parte de un coste medio de 15 euros por hora. Con esa referencia, las 226 horas anuales dedicadas a trámites representan 3.390 euros por autónomo. La cifra supone un aumento respecto a la estimación que ATA manejaba en diciembre, cuando situaba en 200 horas anuales el tiempo destinado a estas gestiones.

Según ATA, entre los cambios normativos que han contribuido a incrementar la carga administrativa figuran el nuevo reglamento europeo sobre inteligencia artificial, las modificaciones relacionadas con Verifactu y las nuevas obligaciones vinculadas al registro horario. "Si en diciembre hablábamos de 200 horas al año, toda la nueva burocracia no ha venido a reducir esa cifra. Todo lo contrario. No nos dejan ni conciliar ni estar tranquilos", ha explicado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Entre papeles

El tiempo dedicado a estas obligaciones tiene también un impacto sobre la actividad y la conciliación de los trabajadores por cuenta propia. Desde ATA señalan que, con una jornada media de 47 horas semanales, el autónomo destina aproximadamente cuatro horas cada semana a gestionar trámites administrativos o a cumplir obligaciones con las diferentes administraciones.

La burocracia aparece además entre las principales preocupaciones recogidas por el Barómetro de ATA. Un 40,7% de los autónomos encuestados considera prioritaria su reducción. Entre las medidas que plantean para mejorar la situación figura la simplificación de las obligaciones fiscales, incluyendo la posibilidad de reducir el número de declaraciones que deben presentar a lo largo del año.

Desde ATA consideran que el problema no se limita al tiempo empleado. La organización sostiene que las horas dedicadas a estas tareas reducen el tiempo disponible para desarrollar la actividad profesional y afectan especialmente a la conciliación y al descanso.

Más carga para los empleadores

La situación se complica para los autónomos que además tienen trabajadores a su cargo. Este grupo, formado por cerca de un millón de autónomos, debe afrontar sus propias obligaciones administrativas y sumar las relacionadas con la gestión de sus empleados.

A las obligaciones fiscales y de Seguridad Social se incorporan en estos casos trámites laborales y otras exigencias normativas vinculadas a la contratación y gestión de las plantillas. "La burocracia está ahogando al colectivo. Llevamos años oyendo hablar de simplificación administrativa y de reducción de cargas, pero es algo que nunca llega a hacerse realidad porque el cumplimiento normativo cada vez es mayor", ha aseverado Amor. El presidente de ATA reclama una reducción de las obligaciones administrativas y considera que el incremento de normas está provocando que los autónomos tengan que dedicar una parte creciente de su tiempo a tareas que no están directamente relacionadas con su actividad. "Cada vez hay más normas que suponen más trámites y más obligaciones. España no puede seguir a este ritmo", ha añadido.

Por la simplificación administrativa

Desde la federación consideran que el actual volumen de obligaciones administrativas requiere una revisión del sistema para reducir el tiempo y el coste que supone para los trabajadores por cuenta propia. "Cada día dedicamos más tiempo a los papeles y menos a generar riqueza. Menos conciliación, menos descanso y un mayor coste económico", ha señalado Amor.

Desde ATA recuerdan que mantienen una colaboración con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para identificar y tratar de solucionar las dificultades que encuentran los autónomos en su relación cotidiana con las administraciones.