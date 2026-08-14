La euforia de los trabajadores, Guardiola y el PSOE extremeño: "Respiramos aliviados"

Tras años de incertidumbre marcados por las fechas del calendario de cierre nuclear pactado en 2019, la noticia de que el Gobierno acepta la prórroga de Almaraz hasta 2030 ha desatado la alegría en la comarca y también en el Ejecutivo regional.

Desde la plataforma que se fundó para agrupar a trabajadores, vecinos, alcaldes y empresarios, Sí a Almaraz, Sí al futuro, han celebrado que se devuelva así la tranquilidad a una comarca que llevaba meses viviendo con incertidumbre su futuro. "Por fin respiramos aliviados y vemos la luz al final del túnel", ha señalado Fernando Sánchez, presidente de la plataforma y alcalde de Belvís de Monroy, quien considera que la decisión "devuelve la confianza a miles de familias que durante meses han vivido pendientes de una resolución que condicionaba el futuro de toda una comarca". Los alcaldes de la zona acuden este viernes a las 12:00 a la central para celebrar la decisión del Ejecutivo.

El Gobierno regional también ha festejado la decisión. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que con esta medida "seguirá latiendo una parte esencial de nuestra tierra".

Almaraz seguirá abierta hasta 2030. Y con ella, seguirá latiendo una parte esencial de nuestra tierra. Una decisión que da certidumbre a una comarca, que protege miles de empleos y que mantiene en Extremadura una actividad que durante décadas ha sido fundamental para la vida de… — María Guardiola (@MGuardiolaM) August 14, 2026

Guardiola ha recalcado la certidumbre que desde hoy se da a toda la comarca y cómo se protegen "miles de empleos" directos e indirectos. También ha subrayado cómo esta central ha sido durante décadas fundamental para la vida de muchas familias y municipios.

📢 𝐌𝐚𝐧𝐢 𝐟𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐭𝐮 𝐚𝐩𝐨𝐲𝐨 𝐚𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐫𝐫𝐚. ⚛️ El Gobierno de España amplía la vida de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, exactamente hasta la fecha solicitada por las empresas explotadoras. Mientras Guardiola y el PP… pic.twitter.com/oJkddD8VIl — PSOE provincia de Cáceres (@PSOEC) August 14, 2026

El PSOE de Extremadura, que en este asunto ha ido a la contra del Ejecutivo central, ha celebrado que Sánchez haya ampliado "la vida de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, exactamente hasta la fecha solicitada por las empresas explotadoras". "Mientras Guardiola y el PP utilizaban Almaraz para enfrentar, alarmar y desgastar al Gobierno, el Gobierno del PSOE hacía lo que corresponde: trabajar, escuchar a los técnicos y cumplir", ha afirmado sin aludir a los años en que el Gobierno ha defendido lo contrario y la rectificación en toda regla que supone la decisión.

La continuidad de Almaraz es una gran noticia para todos: en primer lugar, para las 4.000 familias extremeñas cuyo futuro dependía de esta decisión. Celebro el éxito de su lucha. Buena noticia también para nuestro sistema energético: la energía nuclear es imprescindible para… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 14, 2026

Hoy es un buen día. Almaraz no cierra en 2027. El BOE publica la prórroga de sus dos reactores hasta junio de 2030 ….ahora, a por todo el parque nuclear pic.twitter.com/u7owyzwSpX — Alma_Ezcurra (@ALMA_EZCURRA) August 14, 2026

Mientras el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado que el Gobierno haya esperado al mes de agosto para "rectificar" su posición con la central nuclear de Almaraz, de forma "tardía e incompleta", sin que "se note mucho", al tiempo se ha comprometido a mantenerla abierta "más allá del 2030", fecha en la que finalizará la autorización. "El próximo Gobierno desterrará el sectarismo ideológico", ha afirmado.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, también ha mencionado que el objetivo del partido es la prórroga de todas las centrales: "Ahora", ha dicho, "a por todo el parque nuclear".