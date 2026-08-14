La euforia de los trabajadores, Guardiola y el PSOE extremeño: "Respiramos aliviados"

Tras años de incertidumbre marcados por las fechas del calendario de cierre nuclear pactado en 2019, la noticia de que el Gobierno acepta la prórroga de Almaraz hasta 2030 ha desatado la alegría en la comarca y también en el Ejecutivo regional.
Desde la plataforma que se fundó para agrupar a trabajadores, vecinos, alcaldes y empresarios, Sí a Almaraz, Sí al futuro, han celebrado que se devuelva así la tranquilidad a una comarca que llevaba meses viviendo con incertidumbre su futuro. "Por fin respiramos aliviados y vemos la luz al final del túnel", ha señalado Fernando Sánchez, presidente de la plataforma y alcalde de Belvís de Monroy, quien considera que la decisión "devuelve la confianza a miles de familias que durante meses han vivido pendientes de una resolución que condicionaba el futuro de toda una comarca". Los alcaldes de la zona acuden este viernes a las 12:00 a la central para celebrar la decisión del Ejecutivo.
El Gobierno regional también ha festejado la decisión. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que con esta medida "seguirá latiendo una parte esencial de nuestra tierra".
Guardiola ha recalcado la certidumbre que desde hoy se da a toda la comarca y cómo se protegen "miles de empleos" directos e indirectos. También ha subrayado cómo esta central ha sido durante décadas fundamental para la vida de muchas familias y municipios.
El PSOE de Extremadura, que en este asunto ha ido a la contra del Ejecutivo central, ha celebrado que Sánchez haya ampliado "la vida de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, exactamente hasta la fecha solicitada por las empresas explotadoras". "Mientras Guardiola y el PP utilizaban Almaraz para enfrentar, alarmar y desgastar al Gobierno, el Gobierno del PSOE hacía lo que corresponde: trabajar, escuchar a los técnicos y cumplir", ha afirmado sin aludir a los años en que el Gobierno ha defendido lo contrario y la rectificación en toda regla que supone la decisión.
Mientras el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado que el Gobierno haya esperado al mes de agosto para "rectificar" su posición con la central nuclear de Almaraz, de forma "tardía e incompleta", sin que "se note mucho", al tiempo se ha comprometido a mantenerla abierta "más allá del 2030", fecha en la que finalizará la autorización. "El próximo Gobierno desterrará el sectarismo ideológico", ha afirmado.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, también ha mencionado que el objetivo del partido es la prórroga de todas las centrales: "Ahora", ha dicho, "a por todo el parque nuclear".