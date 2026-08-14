La industria automovilística alemana se hunde: el número de empleados cae a mínimos de los últimos veinte años

Alemania está asistiendo a una deriva sin precedente de la que fue una de sus industrias más importantes: el sector de la automoción. Después de que grandes compañías como Volkswagen o BMW hayan anunciado ajustes en sus plantillas, la industria automovilística alemana registra una histórica destrucción de puestos de trabajo.

Concretamente, según el informe realizado por la Oficina Federal de Estadísticas, Destatis, la industria automovilística alemana ha perdido 42.300 puestos de trabajo en el primer semestre en comparación con el mismo periodo de 2025. De hecho, la oficina estadística destaca en su comunicado que esta caída del número de empleos "representa un descenso del 5,8%, la mayor caída en cualquier sector industrial importante con más de 200.000 empleados".

En este sentido, el comunicado destaca que "con 691.500 trabajadores, el número de empleados de la industria automovilística ha alcanzado un nuevo mínimo: desde 2005 nunca había habido tan pocas personas trabajando en este sector". Así las cosas, el organismo detalla además que "los proveedores de piezas y accesorios están recortando puestos de trabajo de forma más significativa dentro de la industria automotriz".

Del mismo modo, el informe estadístico también incide en que, no obstante, "los proveedores de carrocerías, superestructuras y remolques experimentaron un aumento del empleo al cierre del primer semestre de 2026". Así, se detalla que "en el sector de fabricación de automóviles y motores para vehículos, un total de 429.200 personas estaban empleadas al cierre del primer semestre del año, un 6,1% menos que el año anterior".

Por otra parte, "en el sector de suministro de piezas y accesorios para automóviles, la disminución del empleo fue del 7,6%, alcanzando los 219.500". Finalmente, si hablamos de las cifras del sector de la automoción, "en el sector de proveedores más pequeños de carrocerías, superestructuras y remolques, el número de empleados aumentó un 10,0%, llegando a 42.800".

Sin embargo, esta industria sigue siendo la segunda que más trabajadores tiene de Alemania, solo por detrás de la ingeniería mecánica, la cual contaba a finales del primer semestre de 2026 con 905.900 trabajadores. De hecho, otras industrias alemanas también han sufrido una caída de empleo al final del primer semestre en comparación con el mismo período del año anterior.

Concretamente, a la industria de la automoción le siguen la industria de fabricación de productos metálicos, con una caída del 3,8%, y la industria de producción y procesamiento de metales, que registra un descenso del 3,7% del empleo. Del mismo modo, la industria química y la de fabricación de equipos eléctricos descienden un 3,6% y un 6,4% respectivamente.