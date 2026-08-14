La regularización masiva de inmigrantes ilegales dispara las cifras de afiliación de las que presume el Gobierno

La dependencia del empleo en España de la llegada de trabajadores extranjeros cada vez es más notoria. De hecho, el pasado mes de julio la afiliación de extranjeros alcanzó su máximo histórico y superó por primera vez los 3,5 millones de personas.

De este modo, según ha informado el Ministerio de Seguridad Social, en el último año el número de cotizantes que no son españoles se ha incrementado en 420.875 ocupados, lo que supone que este dato crece interanualmente un 13,6%, más de diez puntos por encima del incremento interanual de la afiliación global (+2,9%).

Así las cosas, la afiliación de extranjeros supone ya el 15,6% del total, mostrando mayor dinamismo en los primeros siete meses del año, que se aceleró a finales de abril. Precisamente, el Ministerio presume en su comunicado de que "la evolución de la afiliación extranjera mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido".

Al respecto, el departamento que dirige Elma Saiz detalla que "desde junio de 2022, el número de trabajadores extranjeros ha aumentado en más de 1,2 millones". Asimismo, incide en que "el 46,3% del empleo creado desde la implementación de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros".

Ministerio de Seguridad Social

En este sentido, uno de los factores que explica este incremento de afiliados extranjeros es la regulación masiva de inmigrantes llevada a cabo por el Gobierno. Según el Ministerio, a 30 de julio las personas extranjeras que figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de esta regularización ascendía a 262.475, frente a la cifra total de 22,5 millones de personas afiliadas.

De esas 262.475, el 81,5% (concretamente 213.883 personas) se encuadraban en el Régimen General de la Seguridad Social. Por su parte, que un 4,8% del total (12.675 personas) eran trabajadores autónomos.

Con todo, según la nacionalidad, Marruecos sigue a la cabeza de los países con más afiliados a la Seguridad Social, con 451.310 cotizantes. Seguido por Colombia (347.467), Rumanía (342.555), Venezuela (247.209), Italia (223.589), China (136.395), Perú (133.002) y Ucrania (84.599).