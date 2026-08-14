Los embargos por las renovables amenazan a la banca española en EEUU y Reino Unido

La negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a pagar los laudos internacionales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables amenaza con abrir un nuevo frente. Después de años de litigios, derrotas judiciales y procedimientos de embargo contra bienes y derechos del Reino de España, el riesgo empieza a preocupar también a vehículos de inversión en los que el Estado comparte intereses con algunas de las principales entidades financieras del país.

El foco está puesto ahora en Cofides, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, participada mayoritariamente por el Estado pero cuyo capital cuenta también con una presencia muy significativa de la banca privada. Santander controla un 20,17%, BBVA posee un 16,68% y Banco Sabadell otro 8,33%, de modo que las tres entidades financieras suman alrededor del 45% del accionariado.

La preocupación tiene que ver con la posibilidad de que la ofensiva internacional desplegada por los acreedores de España pueda terminar afectando a determinados activos gestionados por Cofides. En concreto, el análisis se refiere a FIEX, Fonpyme y FOCO, tres instrumentos destinados a financiar inversiones empresariales y proyectos de internacionalización, incluyendo fórmulas en las que conviven recursos públicos y privados.

La información, adelantada por El Confidencial y confirmada por Libertad Digital, apunta a un contrato mediante el cual Cofides ha recurrido a Baker McKenzie para estudiar específicamente el riesgo de embargo en Estados Unidos y Reino Unido derivado de la ejecución de los laudos arbitrales internacionales dictados contra el Reino de España. El encargo busca analizar la legislación y los precedentes existentes en ambas jurisdicciones y determinar hasta qué punto los activos vinculados a FIEX, Fonpyme y FOCO podrían quedar expuestos.

El movimiento resulta especialmente significativo, porque amplía el perímetro de preocupación generado por la estrategia de impagos del Ejecutivo. Hasta ahora, buena parte de la batalla se había concentrado en activos inequívocamente vinculados al Estado. Sin embargo, la necesidad de estudiar la situación de Cofides introduce una derivada distinta: qué ocurre cuando los activos perseguidos están vinculados a sociedades o vehículos donde se entremezclan los intereses públicos y privados.

España acumula ya alrededor de una treintena de resoluciones arbitrales desfavorables vinculadas a los recortes retroactivos aplicados a las inversiones en energías verdes. La factura pendiente se sitúa por encima de los 2.350 millones de euros y ha aumentado de forma continuada como consecuencia de los intereses de demora, las costas judiciales y los gastos derivados de una estrategia de defensa que se prolonga desde hace años.

La dimensión del problema se entiende mejor al recordar que las indemnizaciones reconocidas originalmente suponían alrededor de 1.770 millones de euros, mientras que los intereses, costas y demás sobrecostes derivados de los impagos han añadido ya más de 585 millones a la factura. En otras palabras, cerca de una cuarta parte del coste acumulado ya no responde a las indemnizaciones iniciales, sino al encarecimiento generado por la decisión de no atender los laudos.

La amenaza de embargo tampoco es teórica. Como ha venido explicando Libertad Digital, los representantes de los inversores han identificado más de 400 activos españoles en el extranjero, incluyendo inmuebles, cuentas, derechos de cobro y otras posiciones financieras susceptibles de ser perseguidas para satisfacer las indemnizaciones pendientes.

Uno de los episodios más llamativos se ha producido en Países Bajos, donde los acreedores consiguieron embargar la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, un inmueble valorado en alrededor de 10 millones de euros, e iniciaron posteriormente los trámites encaminados a su venta. También se han producido actuaciones en Bélgica, donde España ha sufrido el bloqueo de más de 200 millones de euros, mientras que Estados Unidos se ha convertido en uno de los escenarios más importantes de la batalla jurídica. El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo estadounidense rechazó el intento de España de bloquear la ejecución de los laudos, despejando el camino para que continúen los procedimientos destinados a localizar y ejecutar activos bajo jurisdicción norteamericana.

El Gobierno lleva años restando importancia a esta amenaza y ha defendido reiteradamente que su estrategia judicial permite reducir las cantidades reclamadas y proteger adecuadamente los intereses del Estado. Sin embargo, cada nueva derrota internacional ha ido estrechando el margen de actuación y desplazando progresivamente el conflicto desde la discusión sobre la validez de los laudos hacia una cuestión mucho más práctica: qué bienes pueden embargarse para cobrar unas indemnizaciones que España continúa sin pagar.

Ese cambio explica precisamente el movimiento de Cofides. La cuestión ya no afecta solamente a edificios públicos, cuentas bancarias o derechos económicos directamente atribuibles al Estado. La ofensiva de los acreedores obliga ahora a analizar incluso estructuras financieras en las que el capital público comparte espacio con inversores privados como Santander, BBVA y Sabadell.

Así, la factura de los laudos renovables no solamente sigue creciendo, sino que el riesgo generado por los impagos empieza a extenderse a un perímetro cada vez más amplio de activos e instituciones vinculadas al Estado español.