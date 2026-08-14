Pedro Sánchez, el mejor activista anti-impuestos del mundo

Si alguien nos hubiera dicho hace ocho años que Pedro Sánchez haría más por contribuir al descontento con el pago de impuestos que pensadores anarcocapitalistas como Murray Rothbard, Jesús Huerta de Soto o Hans-Hermann Hoppe, nos habríamos echado las manos a la cabeza o nos habríamos burlado de esa persona. Sin embargo, si comparamos el porcentaje de españoles que en 2018 creían que se viviría mejor sin impuestos con los datos de 2026, veremos que hoy son muchos más.

En un reciente artículo publicado en este medio, mostramos cómo desde el año 2019 se ha triplicado en España el porcentaje de ciudadanos que creen que "viviríamos mejor sin impuestos", pasando de un 8% en 2019 a un 24% en la actualidad. Al mismo tiempo, también ha caído el porcentaje de españoles que creen que Hacienda "cumple una función necesaria para la sociedad", pasando de un 91% en 2019 a un 79% en 2026. Esta última cifra, la que se refiere a Hacienda, está en su punto más bajo desde el año 1997. Lo más interesante del estudio citado es que está elaborado por la propia Agencia Tributaria, por medio del Instituto de Estudios Fiscales.

Pedro Sánchez, ¿héroe por accidente?

De esta forma, vemos que Pedro Sánchez ha conseguido algo que no han conseguido otros activistas anti-impuestos: hacer que cada vez más personas (de todas las edades) consideren que se viviría mejor sin impuestos y que Hacienda no cumple una función necesaria para la sociedad. Si nos preguntamos cómo se ha llegado a esta situación, la respuesta puede deberse a diversas razones.

Uno de los motivos puede ser el hecho de que cada vez se paguen más impuestos para recibir peores servicios públicos. En los últimos años, el Gobierno ha subido de forma sistemática los impuestos y cada año ha recaudado más que el anterior, batiendo récords anuales de recaudación tributaria. Al mismo tiempo, servicios públicos como la sanidad, los trenes o las carreteras han sufrido un deterioro cuyos costes acaban pagando especialmente las rentas más bajas, ya que estas tienen más dificultad para acudir a la sanidad privada o para "huir" hacia otros medios de transporte.

Por otra parte, la, como poco, cuestionable reacción del Estado (tanto el Gobierno central como las CCAA) ante emergencias como la DANA, los incendios, el apagón o la tragedia de Adamuz hace que muchas personas se pregunten para qué pagamos tantos impuestos, pues en todas estas ocasiones el Estado parece llegar tarde y mal, aunque posteriormente intenta colgarse la correspondiente medalla.

Más impuestos, peores servicios

Tampoco ayuda a ver con buenos ojos los impuestos el hecho de que aún haya familias que continúan viviendo en casas-contenedor por la erupción del volcán de La Palma, un evento ocurrido en septiembre de 2021, ni el de que los pacientes de ELA hayan tenido que esperar varios años para disponer de una ayuda suficiente para poder vivir, durante una larga espera en la que, por el camino, muchos de ellos han fallecido o han pedido la eutanasia.

Con lo cual, vemos que es la propia Administración Pública la que está fabricando ciudadanos "anti-impuestos", no por medio de discursos o relatos (ya que justamente el Estado defiende a capa y espada los impuestos al ser su medio de subsistencia), sino por su propia incompetencia al no ser eficiente en la forma de gastar e invertir esos impuestos, por lo que mucha gente se está dando cuenta de que está pagando más para recibir menos.

Por su parte, el Estado culpará a los sospechosos habituales de estar provocando esta desafección hacia la Agencia Tributaria, tales como los youtubers que se van a Andorra, la extrema derecha, los ultraliberales, etc., pero la realidad es que es precisamente la inutilidad del Estado la que ha creado este ambiente. La Administración Pública ha engordado tanto a base de cobrar impuestos que se ha vuelto lenta e ineficaz, de modo que cuanto más recaude, más probable es que se desperdicie más dinero.

Sea como sea, la realidad es que nadie ha hecho más en los últimos años por convencer a la gente de que vivirían mejor sin pagar impuestos que la experiencia de vivir bajo un gobierno del PSOE liderado por Pedro Sánchez. Esto quizás debería llevar a organismos como el Instituto Juan de Mariana a nominar al presidente del Gobierno para el Premio Juan de Mariana por ser una de las personas que más ha hecho en la práctica por crear ciudadanos anti-impuestos, logrando algo que ni personalidades como Javier Milei o Juan Ramón Rallo han conseguido en todos estos años.