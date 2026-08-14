Ni moto ni cohete económico: la disolución de empresas se dispara casi un 20% en julio

A pesar de que el Gobierno insista, España no va ni como una moto ni tampoco un cohete en términos económicos. De hecho, distintos indicadores reflejan los problemas estructurales de una economía en la que no se crea riqueza, el empleo se reparte y se sigue precarizando, el PIB aumenta por la incorporación de trabajadores extranjeros y, con todo, los salarios reales continúan una senda a la baja.

A todo se le suma que la creación de empresas en España, indicador que muestra si nuestra economía es realmente dinámica o no, está estancada. Así lo reflejan los datos ofrecidos por un reciente informe elaborado por Iberinform, donde se detalla que la disolución de empresas hasta julio de 2026 ha crecido un 9,6%.

Del mismo modo, de acuerdo con las estadísticas incluidas en dicho informe, la disolución de empresas registró en julio un aumento del 19% respecto al mismo mes del ejercicio anterior. En concreto, Madrid, con un 26% del total; Andalucía, con un 16%; la Comunidad Valenciana, un 12%; y Cataluña, con un 7%.

Con todo, por sectores de actividad, la destrucción del tejido empresarial se concentra con más intensidad en la construcción y el sector inmobiliario, con un 25%; le siguen comercio, con un 19%, y servicios de empresa, con un 15%.

En contraste, el informe también señala que la creación de empresas creció un 10% en lo que llevamos de año. De este modo, vemos que hasta julio la creación neta de empresas ha sido mínima, puesto que la tasa de disoluciones se sitúa prácticamente en el mismo nivel que la de crecimiento de creación de empresas.

Sin embargo, en este contexto, el mes de julio ha sido especialmente negativo para la creación de empresas. De acuerdo con los datos del informe, el pasado mes de julio la creación aumentó un 7,9% respecto al mismo mes del ejercicio anterior. El problema es que, como hemos indicado, en este mismo se destruyeron un 19% más de empresas que en julio de 2024.

Y es que a la depauperación progresiva de los españoles ha de sumarse un sector empresarial que no puede prosperar. Cuando el Ejecutivo afirma que la economía se expande solo significa que hay más personas consumiendo y más horas agregadas trabajadas, y que la retórica triunfalista esconde un drama de carácter económico. Dicho de otro modo: hay más producción porque hay más personas, no porque haya más enriquecimiento.