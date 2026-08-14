Nuevo hachazo de Trump al comercio internacional: impondrá otro arancel del 100% a la importación de drones

El sector tecnológico y de la defensa tendrá que enfrentar un nuevo arancel en el mercado norteamericano. Concretamente, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este pasado jueves la imposición de un nuevo arancel que puede alcanzar el 100% sobre drones y componentes relacionados que se importen a territorio estadounidense con el fin de apoyar a su industria nacional, consolidar las cadenas de suministro y reducir la dependencia de otros países.

Así las cosas, esta medida entrará en vigor el 3 de septiembre. Sin embargo, el plazo se amplía a 180 días desde la firma para aquellos componentes que no sean considerados "especialmente sensibles", según ha explicado el Gobierno de Trump, argumentando que de esta forma buscan enfrentar "la amenaza para la seguridad nacional" que representan las importaciones de estos productos.

Desde la Casa Blanca afirman que los drones que se utilizan "dependen de fuentes extranjeras" para obtener componentes críticos de los sistemas aéreos no tripulados, algo que consideran que "plantea riesgos significativos para la seguridad nacional de Estados Unidos" y genera vulnerabilidades en materia de ciberseguridad. Asimismo, exponen la necesidad de "ampliar rápidamente" la producción de estos productos en el país.

A este respecto, la Administración Trump apunta que han logrado inversión privada y extranjera mediante "negociaciones con socios comerciales extranjeros y del uso estratégico de los aranceles", con lo que pretende "recuperar puestos de trabajo y la industria manufacturera estadounidense", al tiempo que diversifica las cadenas de suministro globales y reduce la dependencia de naciones adversarias.

Nuevo arancel global

El máximo que alcanzarán estos aranceles será el 100%, que se aplicará a los drones que alcancen un determinado tamaño o que tengan unas capacidades que sean consideradas "especialmente sensibles" para la seguridad de Estados Unidos. En esta categoría se incluyen los que tengan un peso máximo al despegue que supere los 25 kilos y aquellos que cuenten con la capacidad de ofrecer imagen térmica. Para los drones de menor tamaño que no posean capacidades que afecten en gran medida a la seguridad nacional, los aranceles se han situado en el 25%.

Por su parte, los productos que procedan de la Unión Europea, Japón, Liechtenstein, Corea del Sur, Suiza y Taiwán estarán gravados con un 15%, mientras que para el Reino Unido este se reducirá al 10%. Para acogerse a estos aranceles, casi la totalidad del hardware, del software y de la tecnología tienen que ser originarios de dichos países y de Estados Unidos.

Así las cosas, con el anuncio de estos nuevos aranceles, el mercado de drones chinos podría verse gravemente afectado, dado que China es, precisamente, el mayor fabricante del mundo. Concretamente la empresa DJI Technologies, que tiene su sede en Shenzhen, representa cerca del 70% de los drones que se comercializaron en Estados Unidos el pasado año.