Nuevo revés para Hacienda: la Audiencia Nacional suspende dos multas a Uber de 1,3 millones

Hacienda ha recibido un duro golpe por parte de los tribunales. Concretamente, la Audiencia Nacional ha acordado suspender cautelarmente la ejecución de dos sanciones tributarias impuestas a Uber por la Agencia Tributaria (AEAT) por un importe conjunto de 1,3 millones de euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Esta resolución, dictada el 23 de julio de 2026 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, responde al recurso presentado por Uber contra una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 24 de abril de 2026 después de que la compañía solicitara la suspensión de las sanciones mientras se resuelve el procedimiento judicial.

Sanciones por el IVA

Concretamente, las sanciones tienen su origen en acuerdos dictados el 27 de julio de 2022 por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación de Madrid de la Agencia Tributaria y están vinculadas al IVA correspondiente a los periodos comprendidos entre el segundo trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2017, así como a los periodos mensuales de 2018. De este modo, según se detalla en la sentencia, la sanción vinculada al IVA de 2016 y 2017 ascendía hasta los 291.000 euros. Por su parte, la sanción correspondiente al IVA de 2018 alcanzaba los 1,06 millones de euros.

En cualquier caso, lo cierto es que, tras la imposición de la sanción, Uber recurrió inicialmente ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, que desestimó sus reclamaciones en una resolución de 23 de octubre de 2023. Posteriormente acudió al TEAC, que también desestimó los recursos de alzada mediante resolución de 24 de abril de 2026.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ahora ha dado la razón a Uber y ha suspendido las dos multas. Así, para resolver este contencioso, la Audiencia Nacional toma como referencia una sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2025, donde el tribunal estableció los criterios que deben aplicar los tribunales cuando analizan medidas cautelares en materia tributaria. Entre ellos, señaló que los órganos judiciales deben valorar estas medidas conforme a los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y a los principios generales del ordenamiento tributario.

La doctrina también establece que debe valorarse como un elemento relevante que la deuda haya quedado suspendida en la vía económico-administrativa tras la aportación de una garantía suficiente. Asimismo, señala que la Administración debe aportar, cuando proceda, elementos que permitan apreciar que el retraso en el ingreso de una deuda ya garantizada puede afectar a los intereses generales.

Con todo, la Audiencia Nacional considera que estos criterios resultan aplicables al caso de Uber. En particular, tiene en cuenta el elevado importe de las sanciones, el ofrecimiento de una garantía suficiente por parte de la compañía y la ausencia de oposición de la Abogacía del Estado a la suspensión en caso de que se constituya la correspondiente caución.

De este modo, la Audiencia Nacional no acuerda una suspensión incondicionada. En realidad, la resolución establece que Uber deberá aportar un aval bancario u otra garantía admitida en Derecho por cada uno de los importes sancionadores, además de los intereses legales y recargos correspondientes. Así, la compañía cuenta con un mes para formalizar esta garantía.