Un analista energético, tras la prórroga de Almaraz: "Cerrar las centrales nucleares era una sinrazón absoluta"

El especialista en energía nuclear y analista energético Manuel Fernández Ordóñez ha celebrado la decisión de prorrogar la operación de la central nuclear de Almaraz, aunque considera que el Gobierno se ha visto obligado a rectificar ante la realidad del sistema eléctrico español. "Estamos contentos porque han sido muchos años de pelea contra el sectarismo y contra la ignominia de un Gobierno que no quiere ver la realidad", ha señalado en La Noche de Cuesta.

Fernández Ordóñez ha defendido que el cierre de las centrales nucleares españolas siempre fue "un suicidio energético" y una "decisión ideológica y sectaria". A su juicio, la evolución de la situación energética internacional y los problemas que ha atravesado España en los últimos años han dejado todavía más en evidencia esa política.

"Lo que ha cambiado la coyuntura energética a nivel internacional y lo que ha afectado a España en particular en los últimos años, los altísimos precios de electricidad que tenemos, lo que nos pasó con el apagón y todos los pormenores que podríamos estar aquí horas y horas hablando de todos los problemas que tiene el sistema eléctrico español, pues cerrar las centrales nucleares, es que era una sinrazón absoluta", ha afirmado en esRadio.

El experto ha considerado que la decisión supone "una victoria" para el sector nuclear y ha atribuido la prórroga a la presión ejercida desde distintos ámbitos, pero también a la propia realidad energética. "La realidad hace que las centrales nucleares españolas, nos guste o no nos guste, son imprescindibles para la operación segura del sistema eléctrico español", ha defendido.

"Ya no sigue igual" el calendario de cierre

Preguntado por si el calendario de cierre de las centrales nucleares continúa vigente, Fernández Ordóñez ha rechazado que el calendario siga exactamente igual tras la decisión sobre Almaraz. "Eso de que el calendario de cierres sigue igual, bueno, pues ya no sigue igual, porque con Almaraz ha cambiado y ya os digo yo que con las demás también va a cambiar", ha asegurado.

El analista energético además ha añadido que ese cambio se producirá "cambie este Gobierno o no cambie".

Reclama llevar Almaraz hasta los 80 años

Fernández Ordóñez considera que la prórroga hasta 2030 debe ser solo un primer paso. Ha recordado que los dos reactores de Almaraz cuentan con reactores análogos en Estados Unidos que tienen permiso para operar durante 80 años.

"Esto quiere decir que las centrales nucleares, si se tratan como se tratan las centrales nucleares españolas, que son, como ya hemos dicho muchas veces, referencia internacional en materia de operación y seguridad, pues pueden operar perfectamente hasta los ochenta años", ha explicado.

El especialista ha reivindicado así que la siguiente batalla sea acabar definitivamente con el calendario de cierre y prolongar la vida útil de los reactores siempre que el Consejo de Seguridad Nuclear lo considere oportuno.

"Tenemos unos activos espectaculares en el sistema eléctrico español", ha señalado, antes de destacar que las nucleares permiten producir electricidad "de manera competitiva, sin emitir gases de efecto invernadero, sin depender de los combustibles fósiles externos".

Por ello, ha concluido que el objetivo debe ser "acabar de manera definitiva con el calendario de cierre del resto de reactores nucleares que tenemos y luego buscar la extensión de vida a los ochenta años".