Una aseguradora arruina (sin querer) el alarmismo climático: las pérdidas por catástrofes naturales se desploman

El ecologismo radical y catastrofista ya ha dictado qué es lo que va a ocurrir en los próximos años. Las temperaturas van a subir hasta niveles nunca antes vistos, los eventos catastróficos cada vez tendrán mayores dimensiones y, en definitiva, será más complicado poder vivir en nuestro planeta. Todo ello, se supone, por culpa del ser humano.

Pero ¿es esto realmente cierto? Un informe elaborado por la agencia de seguros Swiss Re demuestra que, lejos de incrementarse exponencialmente —como debería ocurrir si la propaganda ecologista fuera cierta—, las pérdidas derivadas de catástrofes están disminuyendo. Es más: las pérdidas que registran un descenso mayor son las derivadas de eventos originados por causas naturales.

Como podemos comprobar a continuación, durante el primer trimestre de este año las pérdidas económicas a nivel global derivadas de las catástrofes ascendieron hasta los 107.000 millones de dólares. Un año antes, en el primer trimestre de 2025, este coste alcanzó los 160.000 millones de dólares.

El informe destaca además que las pérdidas medias de los últimos diez años han alcanzado los 119.000 millones de euros. Por tanto, la cifra registrada en el primer trimestre de este año se sitúa un 9% por debajo del promedio de la última década.

Swiss Re

Resulta especialmente relevante que, entre el conjunto de pérdidas generadas por las catástrofes, han caído sobre todo los costes generados por eventos cuyo origen se encuentra en la propia naturaleza. De esta forma, este coste alcanzó los 100.000 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026 cuando, un año antes, ascendieron hasta los 152.000 millones.

En este caso, el coste asociado a catástrofes naturales también ha descendido en comparación con el promedio de los últimos diez años. Concretamente, este promedio se sitúa en los 111.000 millones de dólares, por lo que la reducción es del 10%. En cambio, en el caso de las catástrofes asociadas a causas artificiales y humanas la reducción fue únicamente del 3%.

Swiss Re

Lo mismo ocurre con las pérdidas aseguradas. Según el informe de Swiss Re, las pérdidas aseguradas derivadas de todo tipo de catástrofes en el primer trimestre del año ascendieron hasta los 48.000 millones de dólares, mientras que el año anterior estos costes fueron de 98.000 millones. Por su parte, la media de los últimos diez años fue de 56.000 millones, por lo que la reducción es del 15%.

Así las cosas, las pérdidas aseguradas derivadas de catástrofes naturales se situaron en los 42.000 millones de dólares, cuando un año antes fueron de 91.000 millones. Asimismo, estas pérdidas alcanzaron los 50.000 millones en promedio durante los últimos diez años. Por tanto, la reducción fue del 16%. En el caso de las pérdidas aseguradas por catástrofes originadas por causas artificiales esta reducción fue del 4%.

De hecho, el informe subraya también que las pérdidas globales aseguradas por catástrofes naturales alcanzaron su nivel más bajo desde el año 2020. Esto ocurre, además, en un momento en el que "los seguros cubrieron alrededor del 42% de las pérdidas económicas del primer semestre, cifra superior al promedio de los últimos 30 años (33%)".

Bien es cierto que la propia agencia de seguros incide en su informe en que "un primer semestre más tranquilo no significa necesariamente un año más tranquilo". Así, explican que "los factores determinantes a largo plazo de las pérdidas por catástrofes permanecen inalterados". Sin embargo, por muchos giros retóricos que se quieran dar, los datos que la propia compañía reporta son inapelables: cada vez las pérdidas asociadas a catástrofes son menores y, sobre todo, se reducen los costes derivados de eventos naturales.