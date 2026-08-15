Escocia y Chile chocan contra con la Curva de Laffer: suben impuestos… y recaudan menos

Dos casos recientes de reforma fiscal han vuelto a situar la llamada Curva de Laffer en el centro del debate económico. Se trata de los experimentos de Escocia y Chile, dos territorios que en los últimos años han aprobado importantes subidas de impuestos con la promesa de financiar un mayor gasto público, pero han terminado obteniendo una recaudación muy inferior a la prevista, reabriendo la discusión sobre los límites y la eficacia de la presión fiscal.

¿Qué ha ocurrido en Escocia?

El caso escocés es especialmente llamativo. El Gobierno nacionalista del SNP elevó en 2024 el tipo máximo del Impuesto sobre la Renta hasta el 48% para quienes ganan más de 125.000 libras anuales; asimismo, introdujo un nuevo tramo del 45% para rentas comprendidas entre 75.000 y 125.000 libras. La medida fue presentada como una reforma "progresista" que permitiría reforzar los servicios públicos a base de generar más ingresos.

Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. Según un análisis elaborado por el experto tributario Dan Neidle a partir de los datos oficiales de HMRC, el nuevo tipo del 48% no solo no aumentó la recaudación, sino que la redujo en aproximadamente 22 millones de libras durante el primer año de aplicación de estos nuevos tipos. Ante el incremento tributario decretado por el Gobierno, los contribuyentes escoceses de mayores ingresos reaccionaron modificando el momento, la composición o incluso la localización de sus rentas, de modo que la base imponible terminó reduciéndose más de lo esperado.

El fracaso va más allá del tramo superior. Sumando también el castigo a rentas de más de 75.000 libras, Escocia quería obtener alrededor de 1.500 millones de libras adicionales para las arcas públicas, pero los datos estudiados por Neidle muestran que la recaudación efectiva quedó muy por debajo de la mitad. El resultado ilustra precisamente el mecanismo descrito por Arthur Laffer hace medio siglo: cuando los tipos marginales alcanzan determinados niveles, los cambios de comportamiento de empresas y contribuyentes pueden reducir el rendimiento esperado de las subidas fiscales.

El caso chileno

Chile ofrece un ejemplo diferente, pero igualmente significativo. Durante la última década, distintos gobiernos impulsaron sucesivas reformas tributarias con el objetivo de financiar un mayor gasto. Las promesas acumuladas apuntaban a una recaudación adicional cercana a 6 puntos del PIB. Sin embargo, el incremento efectivo apenas alcanzó 1 punto del PIB y, pese a las subidas de tipos, la presión fiscal total permaneció estancada entre el 17% y el 18% del PIB.

Durante este periodo, el Impuesto de Sociedades pasó del 17% al 27%, justo cuando la mayoría de economías desarrolladas seguían el camino contrario. Cabe recordar que el tipo medio de la OCDE alcanza el 23% y se ha reducido en siete puntos a lo largo de la última década.

Pero Chile no solamente no logró más ingresos, sino que enfrentó consecuencias negativas cada vez más visibles en el crecimiento económico. Durante los años en que el gravamen aplicable a los beneficios se situó en el 17%, Chile venía registrando tasas de crecimiento cercanas al 5% anual. En cambio, tras las sucesivas reformas, el crecimiento difícilmente ha superado el 2%, en un contexto de menor inversión y mayor incertidumbre regulatoria. La denominada Comisión Marfán llegó a estimar que el endurecimiento de la tributación empresarial restó alrededor de 8 puntos del PIB al nivel de actividad acumulado.

La experiencia histórica chilena también apunta en la misma dirección. El mismo estudio acredita que 1990 y 2010, más del 80% del aumento de la recaudación se explicó por el crecimiento económico y no por las subidas de impuestos. Cuando aumenta la actividad, crecen simultáneamente las utilidades empresariales, los salarios, el consumo y el empleo formal, ampliando de forma natural los ingresos del Estado sin necesidad de elevar constantemente los tipos impositivos.