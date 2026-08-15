¿Qué está pasando con el centro comercial de Canarias que prometía energía verde y autosuficiencia? "Nos han engañado"

El ecologismo radical se ha empeñado en que Occidente debe llevar a cabo un cambio de modelo económico con el fin de eliminar las emisiones. En este sentido, uno de los objetivos fundamentales de las políticas catastrofistas y liberticidas que se están aplicando inspiradas en estos principios reside en el sistema energético.

De acuerdo con la propaganda ecologista resulta prioritario poner fin inmediatamente al consumo de combustibles fósiles y sustituirlo por fuentes de energía consideradas "sostenibles". Pero existen importantes obstáculos que dificultan estas intenciones. De hecho, lo estamos pudiendo comprobar en casos concretos en nuestro país en los que, además, se deriva un gran impacto económico en pérdidas.

El fiasco de la 'energía verde'

Pese al empeño con el que se trata de impulsar la denominada "transición energética", especialmente por parte de la Unión Europea, y los intentos por utilizar la sostenibilidad ecológica como un reclamo empresarial, lo cierto es que estos proyectos siguen fracasando estrepitosamente. Este es el caso de un centro comercial que ha sido inaugurado recientemente en la isla canaria de Tenerife.

Como hemos publicado en Libertad Digital, aunque sus promotores quisieron vender la idea de que el Centro Comercial La Gran Manzana, situado en Las Chafiras, sería autosuficiente y se abastecería con placas solares, se han visto obligados a recurrir a un generador alimentado por gasoil, que ha sido situado en un aparcamiento subterráneo.

En cualquier caso, el generador instalado no resulta suficiente para abastecer a todos los comercios que tenían previsto operar allí tras su inauguración, lo que está provocando pérdidas millonarias. Así las cosas, desde Libertad Digital hemos podido hablar con Tomás, un empresario que aún tiene que mantener su bolera americana y centro de recreativos cerrados debido a la falta de suministro de energía.

Al respecto, explica que en su caso y el de su socio han tenido que llevar a cabo una inversión de más de un millón de euros que, ahora, se convierte en pérdidas, puesto que su establecimiento no está pudiendo funcionar. De este modo, destaca además que ya tiene a los empleados contratados y ha tenido que realizar por adelantado otros pagos, lo que se suma al monto total de pérdidas.

Preguntado por los motivos que le llevaron a confiar en la rentabilidad de este proyecto, explica que en el sur de Tenerife sólo hay una bolera americana, por lo que abrir un establecimiento de estas características—con una superficie de unos 700 metros cuadrados—, incluyendo además máquinas infantiles y recreativas, suponía una gran oportunidad de negocio. Sin embargo, debido a la falta de energía suministrada, no puede abrir porque ni la bolera ni las máquinas pueden funcionar.

En este sentido, el empresario incide en que no es el único afectado, puesto que hay otros muchos locales que están encontrando imposible funcionar en este centro comercial. Así, subraya que existen grandes diferencias en cuanto a la necesidad de suministro energético entre los locales que tenían pensado operar allí. "No es lo mismo una zapatería que un supermercado", subraya.

Precisamente, Tomás asegura que uno de los negocios que tampoco está funcionando en este centro comercial es una de las cadenas de supermercados más importantes de Canarias, puesto que los frigoríficos y el conjunto de máquinas empleadas demandan una gran cantidad de energía que, sin embargo, el generador instalado no es capaz de suministrar. "Han perjudicado a empresas importantes como Primor", asevera el empresario.

Con todo, Tomás denuncia además que el centro comercial —que llevaba dos años de retraso para su apertura— fue finalmente inaugurado el pasado jueves 30 de julio sin garantizar el suministro energético acordado en los contratos suscritos con los distintos comercios. De hecho, incide en que el centro comercial no está cumpliendo con lo establecido en estos contratos para el abastecimiento de luz y agua, puesto que no son capaces de suministrar la potencia acordada.

Así, explica que la idea de crear un centro comercial totalmente autosuficiente energéticamente procedía directamente de los promotores. No obstante, lamenta que "han intentado hacer un centro comercial autosuficiente sólo con placas solares, algo que ningún ingeniero aconseja". Del mismo modo, respecto a la capacidad de suministro de energía, denuncia que "han calculado mal".

Un problema adicional reside en las dificultades que existen para solucionar esta situación. Concretamente, según el empresario, el centro comercial necesita que Redeia les otorgue los "puntos de enganche" a la red eléctrica, algo que, asegura, "puede ser un mes o siete años", sobre todo teniendo en cuenta se debe solicitar el permiso del operador de acceso y conexión a la red.

En suma, el empresario afectado denuncia que los promotores no han hecho correctamente su trabajo a la hora de garantizar el suministro eléctrico del centro comercial. Concretamente, subraya que la forma de apostar por el autoconsumo debería ser, primero, contar con la conexión a la red eléctrica y, posteriormente, instalar las placas solares con el fin de reducir ese consumo. Sin embargo, denuncia que, en este caso, se ha hecho al revés: "primero se han puesto las placas y ahora ven que no llegan con eso".

Además, asegura que, hasta el momento, los promotores no se han puesto en contacto con ellos a pesar de la situación que enfrentan estos negocios. De hecho, denunciando que el autoconsumo tiene que ser real, no "de mentira", afirma sentirse engañado, bien en el momento en que se presentó el proyecto del centro comercial o bien ahora con la instalación del generador alimentado por gasoil. "Nos han engañado", concluye.