El milagro económico de El Salvador: se reduce el crimen, cae la pobreza y se dispara la renta per cápita

Si por algo se ha dado a conocer El Salvador en los últimos años es por haber llevado a cabo una lucha implacable contra el crimen organizado. No solo con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia (ya que antes de su ascenso al poder la tasa de homicidios ya se había reducido), aunque sí es cierto que es gracias a su intervención por lo que dicha tasa ha caído considerablemente en los últimos años. No obstante, algo menos conocido es que también ha caído la tasa de población en pobreza extrema mientras ha crecido el PIB per cápita real en los últimos años.

En primer lugar, vamos a empezar por observar cómo ha caído la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes entre los años 2014 y 2025, según datos oficiales:

Como se puede observar, mientras que en 2015 se produjeron 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en El Salvador, diez años después esta tasa ha caído a solo 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, haciendo que el pequeño país de 6,4 millones de habitantes pase de ser uno de los países más inseguros de su región a ser de los más seguros.

Por otro lado, y según datos ofrecidos por el Banco Mundial, tenemos que también la población que vive en situación de pobreza extrema ha caído en los últimos años en el país centroamericano, además de que su PIB per cápita real crece sostenidamente desde 2009.

Veamos el siguiente gráfico:

En estos dos gráficos podemos ver varias cosas. Por un lado, tenemos que el porcentaje de población en situación de pobreza extrema ha caído desde el 12,6 % en el año 2009 a solo el 4,6 % en 2025. Mientras tanto, el PIB per cápita real no ha parado de crecer desde el año 2009, haciendo que se pase de un PIB per cápita real de 3.306,7 dólares a uno de 4.688,7 dólares en 2025.

Con lo cual, observamos que no solo se ha reducido la criminalidad en cuanto a los homicidios (también se han reducido otros muchos crímenes, como las agresiones sexuales o los secuestros), sino que, al mismo tiempo, ha caído la pobreza extrema y ha seguido creciendo el PIB per cápita real del país.

El turismo sigue creciendo gracias a la seguridad

Aunque pudiera parecer que la caída de la inseguridad y de la pobreza extrema no está relacionada, la realidad es que lo están más de lo que parece. En primer lugar, porque una reducción tan considerable de la criminalidad como la que se ha producido en El Salvador permite, por ejemplo, que motores económicos como el turismo puedan florecer en el país centroamericano. No es casualidad que El Salvador haya pasado de tener 2,53 millones de turistas en 2018 a 3,9 millones en 2024, con un crecimiento del 54,15 % en solo seis años.

En segundo lugar, esta caída de la criminalidad también favorece el comercio nacional, ya que un entorno seguro en el que se persigue el crimen facilita la atracción de inversiones, la retención del talento nacional que de otro modo podría emigrar en busca de una vida más segura, etc.

Así pues, esta reducción de la criminalidad producida en El Salvador no solo ha contribuido a disminuir la inseguridad, los asesinatos o las agresiones sexuales, sino que también ha ayudado a que el país continúe creciendo y a reducir el número de personas que sufren una situación de pobreza extrema.