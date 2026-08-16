El récord de población oculta el éxodo silencioso que está provocando el estancamiento económico

España roza ya los 50 millones de habitantes. Concretamente, la población de España ha alcanzado los 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026, según la Estadística Continua de Población (ECP) del INE. Se trata del máximo histórico de la serie, tras un aumento de 104.178 personas durante el último trimestre del año y de 444.205 en términos interanuales.

Lo cierto es que el desglose del INE deja pocas dudas sobre el origen del aumento poblacional. Y es que la población de nacionalidad española cayó en 20.367 personas durante el trimestre, mientras que el número de extranjeros creció 87.197, hasta situarse en 7.437.543. Las principales nacionalidades que llegaron a España fueron la colombiana (34.000), la venezolana (23.300) y la marroquí (21.100).

De hecho, los datos del INE señalan que el avance demográfico obedece al incremento de personas nacidas en el extranjero. Es, en el fondo, el mismo fenómeno que sostiene el crecimiento agregado del PIB español: una economía que crece en volumen gracias a la llegada continua de población activa, pero su reflejo en la renta resulta mucho más discutible.

Como podemos comprobar a continuación, las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 34.000 llegadas a España), la venezolana (23.300) y la marroquí (21.100).

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Con todo, hay otra cara de esta moneda. Los propios datos del INE muestran otro fenómeno de gran calado: una parte significativa de los inmigrantes que llevaban años residiendo en España ha comenzado a marcharse. Entre abril y junio salieron 11.500 colombianos, 10.900 marroquíes, 5.900 venezolanos y 5.300 rumanos, entre otras nacionalidades.

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También figuran, con 2.700 salidas, los ciudadanos chinos, que se sitúan entre las diez nacionalidades que más abandonan España en el trimestre. A las nacionalidades de Europa del Este, ahora se han sumado los chinos. Entre enero y abril de 2025, la cifra de chinos que salían fue del 12,5%. En términos generales, durante todo 2025, el número es del 50%. Un año después, la dinámica sigue.

Hay que tener en cuenta que la llegada de inmigrantes chinos sigue aumentando, pero la conclusión es que aquellos que habían encontrado una manera de mejorar sus vidas, consideran que España ya no es aquel lugar donde seguir prosperando. Es más, aunque llegue una mayor cantidad, llegan menos que hace años.

El caso chino resulta especialmente revelador porque no responde a una crisis puntual, sino a un cambio estructural en el modelo económico que ese colectivo había desarrollado en España durante más de dos décadas. La irrupción de marketplaces ha desplazado a los bazares tradicionales, mientras que los restaurantes chinos han perdido terreno frente a la oferta gastronómica internacional que hoy compite en cualquier localidad española. Muchos autónomos de origen chino han optado por reinventarse hacia el sector servicios —desde salones de manicura hasta restaurantes de sushi o comercios tecnológicos—, pero no todos han logrado adaptarse a tiempo.

El telón de fondo de estas salidas es el estancamiento del poder adquisitivo de los hogares. Los salarios reales apenas han crecido un 2,7% en los últimos 30 años, según los datos de la OCDE; sin embargo, el precio de la vivienda se ha revalorizado un 80% desde 2015. Añádase a ello la incombustible presión fiscal.

Junto con las salidas de los ciudadanos chinos, hay otras de mucho mayor calado, como los de nacionalidad búlgara, ucraniana o polaca, colectivos que en los últimos años han reducido su presencia de forma significativa, a pesar de que llevaban décadas asentados en España. En concreto, la comunidad china sigue siendo numerosa en España (209.000) y su número de salidas continúa siendo reducido, pero la tendencia, sostenida trimestre tras trimestre, apunta a una reality incómoda: a pesar de que la población crezca en términos netos, pierde atractivo para quienes conocen de primera mano las condiciones de la economía española.