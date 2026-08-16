Una joven presume de dejar el trabajo al primer día porque no le gustaba: "Me levanté llorando y no tengo necesidad"

La falta de ganas, capacidad de sacrificio y cultura del trabajo entre buena parte de los jóvenes españoles ha vuelto a centrar en las últimas semanas el debate relacionado con el absentismo. Recordemos que el pasado mes de junio el presidente de CEOE en Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, protagonizó una polémica tras señalar que los jóvenes en nuestro país piden bajas laborales por nimiedades como una ruptura sentimental.

Lo cierto es que, si hablamos de absentismo, vemos que el mayor número de ausencias se concentra, precisamente, entre los trabajadores de menor edad. Pero este problema no se queda aquí, porque también existen casos en los que los jóvenes, directamente, deciden dejar sus empleos por no satisfacer sus expectativas.

Este es el caso de Paula, una joven que se ha vuelto viral en los últimos días, llegando incluso a intervenir en programas de televisión, por haber dimitido tras su primer día de contrato. Así lo explicaba la propia joven en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde afirmaba no tener necesidad de seguir con ese trabajo y, orgullosamente, presumir de rechazar las ofertas de empleo que no le agradan.

"Al día siguiente ya estaba llorando"

Es evidente que existe una gran brecha entre generaciones en lo relativo a la cultura del trabajo, unas diferencias que se amplifican en un momento en el que algunas personas pueden difundir en redes sociales o a través de la televisión mensajes en contra de la necesidad de trabajar o sacrificarse por prosperar. Este ha sido el caso de una joven que, durante una intervención en el programa de Antena 3 Y Ahora Sonsoles, explicó los motivos por los que duró sólo un día en el trabajo.

"No es que mi madre me mantenga", aseguraba la joven, defendiendo que "he trabajado y tengo mis ahorros". Sin embargo, defendía también que "simplemente como madre, si todavía vivo en su casa, pues cubre mis necesidades".

En este sentido, uno de los colaboradores del programa le trataba de explicar que en la vida hay que ser realista y tener en cuenta que no siempre vamos a ver satisfechas nuestras expectativas. "Si los planes no salen, es decir, dentro de cuatro o cinco años vista, (…), si las cosas no te salieran (….)", le indicaba, a lo que ella respondía que "estoy segura de que van a salir".

@yahorasonsoles La razón que llevó a Paula a durar un día en el trabajo: "No era mi sitio". 📲 Contenido disponible al completo en atresplayer. >>> YAS Verano, de lunes a viernes a las 17:00h en Antena 3 y al completo en atresplayer. 👉 WhatsApp del programa en la descripción del perfil. #Juventud #Trabajo ♬ sonido original - Yahorasonsoles

De este modo, la joven trataba de defenderse asegurando que había tenido otros trabajos en el pasado. "No es el primer trabajo", aseguraba. Sin embargo, ante la insistencia de la presentadora del espacio televisivo por saber cuánto había durado en otros empleos, la joven presumía de que el máximo tiempo que había aguantado eran tres meses como dependienta en una tienda del grupo Inditex.

No obstante, esta no es la única intervención televisiva que ha protagonizado la joven. Lo cierto es que hace pocos días también fue entrevistada en el programa Espejo Público de Antena 3, donde explicaba que "al día siguiente —de comenzar a trabajar— ya estaba llorando, (…) y digo, es que no tengo ninguna necesidad".

@espejopublico 🗣️ Paula Lapeña explica por qué dejó su trabajo tras solo un día:"Al día siguiente estaba llorando" 💬 La joven de 23 años dejaba claros sus motivos: "No tengo una familia que mantener ni una situación económica que me obligue a trabajar" 📲 No te pierdas nuestros contenidos en la web de #EspejoPúblico y en @atresplayer ♬ sonido original - EspejoPublico

Asimismo, la joven también aseguraba que "el hecho de que yo dejara el trabajo no era por ninguna condición mala", añadiendo que "quizás antes de entrar ahí lo idealicé". Además, recordando que su edad asciende a 23 años y no tiene "ninguna responsabilidad", la joven también defendía que "me puedo permitir entrar en un puesto y sentir en esas horas que no me va a venir bien a la salud".

Precisamente, la joven publicó en sus redes sociales un vídeo donde anunciaba a sus seguidores que "he durado un día en el trabajo por voluntad propia". "A mí nadie me ha echado de ningún lado", incidía. En este sentido, en el vídeo detallaba que "sentí una mezcla de emociones, en plan de estar tanto tiempo buscando trabajo, por fin tienes el trabajo y cuando te da el trabajo ves que no te gusta". "¿Qué hago? ¿Me quedo aquí pasándolo mal o empiezo otra vez de cero?", aseveraba.

"Primer día de trabajo, voy al sitio, me explican todas las dinámicas del sitio donde voy a trabajar y, conforme a mí me van explicando las cosas, yo por mi cabeza ya estaba diciendo que me quería ir", asegura en el vídeo. "Digo, de verdad, ¿me voy a tener que quedar aquí en un puesto de lunes a sábado con trato de 40 horas en un sitio que no me gusta?", añadía.

Con todo, en el vídeo la joven también presumía de no haber trabajado nunca. "Fíjate que tengo 23 años y he trabajado bien poquito todavía, pero no me voy a quedar en un sitio donde no me gusta, donde me esté amargando cuando no tengo ninguna obligación", incidía, detallando que "así que sí: al día siguiente me levanté llorando, o sea, llorando, diciendo, estoy yendo a un sitio donde no quiero ir, ¿sabes lo que te digo?".

Indignación en redes sociales

Naturalmente, estas declaraciones han generado un gran número de críticas en redes sociales, donde los usuarios subrayan la falta de capacidad de sacrificio de muchos jóvenes españoles. Otras personas, en cambio, lamentan que, gracias a estas personas, se extienda la idea de que la mayoría de jóvenes tienen esta misma actitud en el trabajo. "Luego por culpa de algunos nos ven a todos los jóvenes iguales", lamentaba una persona en redes sociales.

No obstante, lo cierto es que la mayor parte de los comentarios son críticas directas a la actitud de la joven. "Bienvenida a la vida", aseveraban algunos, mientras que otros lamentaban que "ya no es qué mundo dejaremos a nuestros hijos; ahora es qué hijos dejaremos al pobre mundo". Del mismo modo, otros tiraban de ironía y aseguraban que, en lugar de trabajando, "es mejor estar en la terraza del bar con las amigas pasando el tiempo". De esta forma, otras personas incidían en que "hay que esforzarse y de vez en cuando, si hay que agachar la cabeza para crecer, también hay que hacerlo".

Asimismo, otras personas destacaban que, pese a todo, "ningún trabajo es nuestro sitio, porque vas a trabajar, no a demostrar tu personalidad, una vez fuera está la vida", mientras que otros enfatizaban que "es muy fácil pensar así cuando te mantienen, pero claro en algún momento llega la realidad y luego la hostia es mayor". Del mismo modo, otros usuarios recordaban que "luego os quejáis de que no podéis comprar una vivienda".