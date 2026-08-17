El legado del castrismo en Cuba: el 94% de la población vive en pobreza extrema

El pasado 13 de agosto se cumplieron 100 años del nacimiento del dictador cubano Fidel Castro, quien probablemente es la figura cubana más importante de la historia. Su victoria en 1959 dio comienzo al régimen que aún gobierna Cuba, un régimen que ha conseguido que casi toda la población viva actualmente en situación de pobreza extrema.

Así lo atestigua un reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que explica cómo la población en situación de pobreza extrema ya alcanza al 94% de toda Cuba, mientras que el rechazo a la gestión del régimen cubano asciende al 95%.

El 94% de la población vive en pobreza extrema

De acuerdo con este estudio, el 68% de los encuestados declaró tener unos ingresos mensuales del hogar inferiores a 20.000 pesos cubanos (equivalente a 30 dólares). En cuanto a la situación alimentaria, 8 de cada 10 cubanos dicen que han dejado de desayunar, almorzar o comer, debido a la falta de dinero o a la escasez de alimentos.

Es importante mencionar que este informe se basa en 1.318 entrevistas realizadas en todas las provincias de Cuba, de manera aleatoria y con estratificación muestral por hábitat de residencia, sexo, edad y grupo racial.

Por otro lado, el 63% de los cubanos declara dificultades incluso para acceder a los bienes más esenciales y el 30% dispone de ingresos que sólo le permiten cubrir las necesidades básicas. Es decir, que 9 de cada 10 hogares vive en los márgenes de la supervivencia. Tan sólo el 6% de los hogares puede realizar compras más allá de lo básico.

9 de cada 10 hogares viven con lo mínimo

En cuanto al estado de la vivienda en Cuba, el 4% dijo vivir en albergues o campamentos provisionales y el 2% en la calle. Un 47% de las viviendas necesita reparación, un 25% necesita reparación urgente, un 7% está en peligro de derrumbe y sólo el 18% está en buen estado.

También se preguntó a los encuestados cuáles eran para ellos los principales problemas del país. Los apagones fueron señalados como el principal problema por el 70% de los encuestados, seguidos de la crisis alimentaria (52%), el costo de la vida (45%), la salud pública (34%), los salarios (27%) y la inseguridad y la violencia (24%).

Según Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, "estos resultados evidencian el agotamiento político y económico del régimen cubano. Su gestión es ampliamente rechazada por los ciudadanos y sus medidas no generan confianza. Sin embargo, es el pueblo el que carga con el peso de la decadencia, en especial, los ancianos y los enfermos crónicos. La demanda mayoritaria de transformaciones políticas y económicas confirma que los cubanos no quieren retoques ni nuevas promesas, sino un cambio profundo que traiga derechos políticos, económicos y sociales".

Casi nadie cree ya en el modelo castrista

"El Gobierno no puede seguir atribuyendo a factores externos las consecuencias de sus propias decisiones. El modelo improductivo y dependiente de otros países está en la base del problema, también sus prioridades. Mientras faltaban alimentos, medicinas, electricidad y viviendas dignas, sí aparecieron recursos para construir hoteles de lujo controlados por Gaesa o hacer festivales culinarios internacionales. Mientras no hay ambulancias, sí hay carros de policía y otros recursos para la represión", agregó Cires.

Así pues, vemos que 67 años después del inicio del comienzo del régimen castrista, se ha conseguido que casi el 100% de la población se encuentre en situación de pobreza extrema, donde su población tiene que renunciar a algunas comidas porque no puede permitirse una alimentación adecuada. Este es el legado que deja este régimen dictatorial.