El milagro petrolero de Milei: Argentina ya produce un 33% más de barriles diarios

Si por algo ha destacado la gestión de Javier Milei en Argentina desde que llegó al poder, tal y como ya hemos ido explicando progresivamente en este medio, es por haber conseguido reducir la pobreza hasta niveles no vistos en varios años y controlar la inflación, dos de los mayores problemas que sufren los argentinos desde hace varias décadas. Sin embargo, lo que casi nadie se esperaba es que Argentina se haya ido convirtiendo poco a poco en un productor cada vez más fiable de petróleo, hasta el punto de rondar ya los 900.000 barriles diarios en el mes de junio.

Así pues, y como se puede observar gracias a los datos ofrecidos por el Ministerio de Economía de Argentina, esta ha sido la evolución de la producción diaria de barriles de petróleo desde 2019 hasta junio de 2026:

Como se puede observar en el gráfico, desde que Javier Milei se convirtió en presidente de la República de Argentina en diciembre de 2023, la producción diaria de petróleo ha crecido un 32,6%, pasando de 677.118 barriles diarios en diciembre de 2023 a 897.722 barriles diarios en junio de 2026, situándose a las puertas de los 900.000 barriles diarios.

Argentina ya produce casi 900.000 barriles diarios

En este mismo sentido, si comparamos la producción diaria de barriles de petróleo en los seis primeros meses de cada año (desde 2019 hasta 2026), veremos cómo ha sido la evolución:

En el primer semestre de 2019 se produjeron 502.823 barriles de petróleo al día.

En el primer semestre de 2020 se produjeron 488.112 barriles de petróleo al día .

. En el primer semestre de 2021 se produjeron 497.915 barriles de petróleo al día .

. En el primer semestre de 2022 se produjeron 566.950 barriles de petróleo al día .

. En el primer semestre de 2023 se produjeron 625.078 barriles de petróleo al día .

. En el primer semestre de 2024 se produjeron 673.786 barriles de petróleo al día .

. En el primer semestre de 2025 se produjeron 751.117 barriles de petróleo al día .

. En el primer semestre de 2026 se han producido 881.186 barriles de petróleo al día.

En vista de esta evolución y como ya explicamos en este artículo hace unos meses, Argentina podría terminar el año produciendo en torno a un millón de barriles de petróleo diarios, tal y como afirmó Horacio Martín, quien tiene el cargo de consejero delegado de YPF (empresa petrolífera de la que el Estado argentino posee el 51%).

Con lo cual, vemos que el Gobierno liberal de Javier Milei no sólo ha conseguido reducir la pobreza extrema o contener la inflación (además de atraer inversión extranjera a Argentina), sino que también está logrando que su país se convierta en un productor más que seguro de barriles de petróleo diarios, algo con lo que muy poca gente contaba cuando el economista argentino llegó a la Casa Rosada.