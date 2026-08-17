La inversión mundial en turismo se dispara y supera el billón de dólares y es el 15% del PIB de España

Según ha dado a conocer el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) este lunes, la inversión en viajes y turismo a nivel mundial superó el billón de dólares (862.548 euros) en el año 2025, lo que supone un crecimiento interanual del 8,5%, superando dicha barrera de gasto por primera vez desde 2019.

De este modo, el WTTC detalla que el turismo tuvo una aportación al PIB mundial con una cifra récord de 11,6 billones de dólares (10,03 billones de euros). Concretamente, fueron Estados Unidos, China, India y Arabia Saudí quienes concentraron cerca de la mitad del total de la inversión realizada en viajes y turismo en 2025, contribuyendo con una cantidad cercana a los 500.000 millones de dólares (431.370 millones de euros).

Por su parte, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo señala que en España este sector aporta al PIB nacional el 15,3%, generando 130.000 millones de dólares (112.133 millones de euros) en gasto de visitantes internacionales, lo que ayuda a sostener uno de cada siete empleos. En este contexto, atribuyen dicho resultado a los 3.400 millones de euros de los fondos de recuperación de la Unión Europea, los cuales están destinados a la sostenibilidad turística, la digitalización y la infraestructura y al establecimiento de la Estrategia de Turismo de España 2030.

Asimismo, prevén que para 2036 los viajes y el turismo aporten 17,1 billones de dólares (14,75 billones de euros) y cerca de 89 millones de empleos adicionales. Además, pronostican que durante la próxima década Indonesia se convierta en uno de los mercados de turismo emisor que registre un crecimiento más acelerado a nivel mundial. Por su parte, creen que en Europa serán los Países Bajos quienes registren un mayor crecimiento en la inversión realizada en esta materia.

De modo que finalizan el informe afirmando que, a pesar de que la "incertidumbre geopolítica y los desafíos económicos" van a seguir marcando el panorama mundial, las perspectivas existentes a largo plazo permanecen "excepcionalmente sólidas" para el sector del turismo.