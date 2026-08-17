Turner (ACS) y Wohlsen ganan un contrato de 86 millones de euros para construir un museo en EEUU

Una empresa conjunta (joint venture) constituida entre Turner, filial de la española ACS, y Wohlsen Construction se ha adjudicado un contrato de 100 millones de dólares (unos 86,4 millones de euros, al cambio actual) para la construcción de un nuevo edificio para un museo en Estados Unidos, según ha informado este lunes la compañía del Grupo ACS.

En concreto, se trata de un proyecto de transformación y expansión del campus del Brandywine Conservancy & Museum of Art, museo ubicado en Chadds Ford, municipio del condado de Delaware, en el estado de Pensilvania (EEUU).

El proyecto ejecutado por la empresa conjunta incluye la construcción de un nuevo edificio para el museo de unas 0,37 hectáreas, diseñado por Kengo Kuma & Associates en colaboración con Schwartz/Silver Architects Inc, así como "importantes renovaciones" en el "histórico" edificio del molino del museo, con el fin de "preservar su legado" y mejorar la experiencia de los visitantes, detalla en un comunicado.

De esta forma, se pretende transformar el paisaje circundante en una reserva y jardín público de 131,5 hectáreas, diseñado por Field Operations, y los terrenos ampliados sumarán 16,1 kilómetros de senderos, de manera que se pueda circular por un recorrido que une los estudios de los artistas estadounidenses NC Wyeth y Andrew Wyeth.

Una vez concluido, el campus funcionará como un único museo distribuido en dos edificios, unificado por una reserva natural, y entre las mejoras se contempla una nueva exposición interactiva en el edificio del molino y recorridos interpretativos a lo largo de los senderos.

"Esta transformación creará una experiencia maravillosa donde los visitantes podrán interactuar con el arte, la historia y el entorno natural de maneras nuevas y significativas", declara el senior project manager de Turner, Matt Curry, quien destaca el impacto cultural "duradero" del proyecto.

Por su parte, el vicepresidente sénior de Wohlsen Construction, Michael Berardi, resalta que es "especialmente significativo" formar parte de un proyecto que "pondrá en valor un recurso cultural y natural tan emblemático".