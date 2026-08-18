Ceuta investiga la okupación de viviendas públicas por parte de inmigrantes irregulares

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha confirmado que tiene constancia de viviendas públicas ocupadas irregularmente por personas inmigrantes en situación irregular, una situación que se viene produciendo desde antes de la actual llegada masiva de inmigrantes marroquíes a la ciudad. El portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez, ha explicado que los servicios de Vivienda ya trabajan en el análisis de los casos comunicados.

La información se refiere especialmente a la barriada de Loma Colmenar, donde residentes de la zona comunicaron al Gobierno local que algunas viviendas públicas estarían siendo utilizadas por personas que no tienen derecho a ocuparlas.

Los vecinos trasladaron estas circunstancias durante una reunión con representantes de la Ciudad en la que se abordó la posible utilización de una parcela de embolsamiento como espacio para la acogida de inmigrantes.

Ramírez explicó que la Administración tiene conocimiento de los casos porque fueron comunicados directamente por residentes de la barriada. "Tenemos constancia porque ha sido trasladada directamente por los vecinos", señaló el portavoz.

A partir de esta información, el área de Vivienda de la Ciudad ha comenzado a recopilar y estudiar las situaciones concretas para determinar si existe algún incumplimiento de las condiciones que regulan el uso de estos inmuebles.

Revisarán las condiciones de los contratos

El Gobierno ceutí analizará tanto las posibles ocupaciones irregulares como aquellos supuestos en los que los adjudicatarios de viviendas públicas hayan cedido los inmuebles a terceras personas para que residan en ellos.

El objetivo es comprobar en cada caso si se han incumplido las condiciones establecidas en los contratos de arrendamiento suscritos con la Administración.

Según explicó Ramírez, los servicios jurídicos de la Ciudad han confirmado que los propios contratos contemplan la posibilidad de resolverlos cuando el titular incurra en determinados incumplimientos.

Por ello, si la investigación determina que un adjudicatario ha cedido su vivienda incumpliendo las condiciones del contrato, el Ejecutivo local prevé iniciar las actuaciones correspondientes.

"Obviamente, la causa de que eso se produzca es la resolución unilateral del contrato de arrendamiento y el procedimiento a continuación de desahucio", afirmó el portavoz.

La Ciudad anuncia sanciones

Además de la posible resolución del contrato, el Gobierno de Ceuta ha avanzado que aplicará las medidas sancionadoras previstas cuando corresponda.

Ramírez aseguró que la Administración actuará ante las irregularidades que puedan acreditarse y que los responsables estarán sujetos a las consecuencias contempladas en la normativa y en los contratos de arrendamiento.

"Todo aquel que haya cometido esta irregularidad será tanto sancionado como resuelto su contrato", afirmó.

La revisión no se limitará, por tanto, a determinar quién reside actualmente en las viviendas señaladas por los vecinos. Los servicios municipales deberán comprobar también si los titulares de los contratos han permitido el acceso o la residencia de terceras personas en condiciones que no estén autorizadas.

Los servicios técnicos y jurídicos de la Ciudad ya disponen de la información trasladada por los residentes y estudiarán cada expediente antes de determinar las actuaciones que correspondan.