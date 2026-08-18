Civislend refuerza su presencia en el País Vasco impulsando la construcción de más de 150 viviendas

Desde su llegada al País Vasco en 2022, Civislend ha consolidado su presencia en la región impulsando el desarrollo de proyectos residenciales mediante financiación participativa. En este periodo, la plataforma ha canalizado 5,9 millones de euros hacia promociones inmobiliarias en el territorio, contribuyendo a la construcción de 152 viviendas gracias a la participación de más de 1.120 inversores.

La actividad desarrollada hasta la fecha se ha concentrado principalmente en Vizcaya, con un protagonismo destacado de las promociones residenciales y, especialmente, de la vivienda protegida. Este tipo de operaciones no solo permite diversificar la cartera de proyectos de la plataforma, sino que también pone de manifiesto el valor del crowdlending inmobiliario como una fuente complementaria de financiación para iniciativas vinculadas al acceso a la vivienda.

Civislend es una Plataforma de Servicios de Financiación Participativa (PSFP), regulada por la CNMV desde 2017 como Plataforma de Financiación Participativa (PFP) y adaptada al nuevo marco europeo como PSFP en octubre de 2023. La compañía se ha consolidado como uno de los principales referentes de la financiación alternativa de proyectos inmobiliarios en España y sitúa a Vizcaya entre los mercados con mayor potencial para este modelo de inversión.

El interés por el crowdlending inmobiliario continúa creciendo en el norte de España, una tendencia que también se ha visto reforzada por recientes iniciativas institucionales que han puesto en valor este sistema como una herramienta para diversificar las fuentes de financiación más allá de la banca tradicional.

El crowdlending inmobiliario en el norte está ganando peso, tal y como refleja la reciente implicación de instituciones públicas en este modelo. Este auge responde a la necesidad de encontrar alternativas que permitan democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria, algo que este modelo ya está haciendo posible.

Este modelo de financiación permite canalizar capital hacia proyectos inmobiliarios concretos, ofreciendo a los inversores la posibilidad de acceder a este mercado desde importes reducidos —con una inversión mínima de 250 euros— y mediante un proceso completamente digital. Los proyectos financiados a través de Civislend han registrado una rentabilidad media del 14% y una duración media de 19 meses.

Para más información, regístrate hoy en Civislend y accede a las mejores oportunidades del sector inmobiliario.