Florentino Pérez hace caja con la cantera: el Real Madrid factura 200 millones en ventas

El Real Madrid ha encontrado en su cantera una fuente de talento deportivo, pero también un activo económico de primer orden. Los datos disponibles permiten medir las dos dimensiones de La Fábrica: sus futbolistas tienen una presencia cada vez mayor en la élite europea y, al mismo tiempo, las operaciones realizadas con jugadores formados en Valdebebas están generando cifras récord para las cuentas del club.

Un estudio elaborado por CIES Football Observatory contabilizó, a comienzos de 2026, un total de 35 jugadores formados en el Real Madrid que militaban en las cinco grandes ligas europeas. Solamente el Barcelona, con 40, aparecía por delante en número de futbolistas, mientras que el PSG ocupaba el tercer puesto con 31. El informe considera jugador formado por un club a aquel que ha permanecido al menos tres temporadas en la entidad entre los 15 y los 21 años.

El dato más favorable para el Real Madrid aparece, sin embargo, cuando se analiza el protagonismo real de esos futbolistas. Los canteranos blancos acumularon 29.439 minutos de juego, por encima de los 25.076 registrados por los formados en el Barcelona y de los 18.455 correspondientes al PSG. Por tanto, los canteranos merengues disputaron aproximadamente un 17% más de minutos que los culés.

El gran negocio de La Fábrica

Esa capacidad para colocar jugadores en el máximo nivel tiene una segunda consecuencia, pues genera un enorme mercado para los productos de La Fábrica. Este verano, sin ir más lejos, las operaciones protagonizadas por futbolistas formados en el Madrid han elevado los ingresos acumulados hasta rozar los 200 millones de euros, una cifra sin precedentes para el club.

El volumen es especialmente significativo porque no depende de una sola gran venta, sino de una sucesión de operaciones. La más importante ha sido la de Nico Paz al Como, por 60 millones de euros, seguida por los 40 millones de Gonzalo García, que pasa al Fulham, y los 20,5 millones correspondientes al traspaso de Víctor Muñoz al Liverpool. A ellos se suman Mario Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez, César Palacios, Valdepeñas, Fran García, Mario Martín y Fran González.

El listado de operaciones queda así:

Nico Paz : 60 millones de euros.

: 60 millones de euros. Gonzalo García : 40 millones.

: 40 millones. Víctor Muñoz : 20,5 millones.

: 20,5 millones. Mario Gila : 15 millones.

: 15 millones. Álvaro Rodríguez : 12,5 millones.

: 12,5 millones. Álex Jiménez : 12,5 millones.

: 12,5 millones. César Palacios : 10 millones.

: 10 millones. Jacobo Ortega : 10 millones.

: 10 millones. Valdepeñas : 8 millones.

: 8 millones. Fran García : 4 millones.

: 4 millones. Mario Martín : 3,5 millones.

: 3,5 millones. Fran González: 3 millones.

La última operación en incorporarse a esta relación ha sido la de Jacobo Ortega, delantero de 19 años que ha abandonado el Real Madrid para fichar por el Estrasburgo. El club francés ha pagado 10 millones de euros por el 70% de sus derechos, de modo que el Madrid mantiene todavía el 30% del futbolista. El caso de Jacobo resulta especialmente ilustrativo del valor que ha alcanzado la formación madridista. El delantero llegó al club en 2018, con apenas 12 años, destacó después en el Juvenil A y terminó como máximo goleador madridista de la pasada Youth League. Su traspaso se ha producido sin haber debutado con el primer equipo, convirtiéndose en la mayor venta realizada por el Madrid de un canterano que no había alcanzado todavía la Primera División con la camiseta blanca.

La operación eleva a aproximadamente 199 millones de euros los ingresos atribuidos este verano a las ventas de jugadores formados en La Fábrica. La comparación con ejercicios anteriores permite entender mejor la dimensión de la cifra. En 2017, uno de los grandes años de ventas procedentes de la cantera, el Madrid obtuvo alrededor de 72 millones. El registro actual prácticamente triplica aquella cantidad.

Un modelo que permite seguir cobrando después de vender

La política del Real Madrid tiene además una característica que multiplica el rendimiento económico de la cantera. El club no siempre se desprende completamente de los jugadores que salen de Valdebebas. En numerosas operaciones conserva porcentajes de los derechos económicos, opciones de recompra o participaciones en futuras ventas. Esto permite monetizar varias veces al mismo futbolista. El Madrid puede facilitar inicialmente su salida para que tenga minutos en otro club, participar después en su revalorización y, eventualmente, recuperar al jugador o cobrar nuevamente cuando sea traspasado a un tercer equipo.

Ese esquema explica que algunos de los ingresos obtenidos este verano procedan precisamente de jugadores que ya habían abandonado anteriormente la disciplina blanca. La cantera deja así de ser solamente una estructura destinada a nutrir al primer equipo y pasa a funcionar también como una red de activos deportivos repartidos por distintos campeonatos.

El resultado es particularmente relevante en un mercado en el que los grandes clubes europeos pagan cantidades cada vez mayores por jugadores jóvenes. Formar internamente futbolistas capaces de competir en Primera División reduce el coste de incorporación de talento y, cuando esos jugadores no encuentran espacio en una plantilla como la del Real Madrid, permite obtener plusvalías muy significativas.

Los datos del CIES ayudan a explicar por qué existe semejante demanda. Los 35 futbolistas formados por el Madrid que disputaban las cinco grandes ligas no son simplemente jugadores inscritos en plantillas: son el grupo de canteranos que más minutos acumulaba entre las tres grandes academias europeas analizadas.

La Fábrica proporciona así al Real Madrid una doble ventaja. De ella pueden surgir futbolistas capaces de incorporarse directamente al primer equipo, pero también una larga relación de jugadores con mercado suficiente para financiar parte de las inversiones del club.

Con casi 200 millones de euros generados este verano, el rendimiento económico de Valdebebas ha alcanzado una nueva escala. Y la venta de Jacobo Ortega, valorada en diez millones por un futbolista de 19 años que ni siquiera ha debutado con el primer equipo, constituye quizá el ejemplo más claro de hasta qué punto el talento formado por el Real Madrid se ha convertido también en uno de sus principales activos financieros.