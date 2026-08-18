Kiabi desembarca en Argentina y se suma a la oleada de inversiones extranjeras impulsada por Milei

En este medio hemos ido contando de forma pormenorizada cómo, desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la inversión extranjera en el país latinoamericano no ha dejado de crecer. Ejemplos de esto los vemos en la vuelta de la multinacional francesa de deporte Decathlon, que se marchó de Argentina en 2001 y que volvió a finales de 2025 con la apertura de su primera tienda en el país (en el complejo Al Río, Vicente López, el 8 de noviembre de 2025); aunque se espera que se inauguren hasta 20 establecimientos en los próximos años (tal y como contamos aquí).

También hemos ido informando de que otras grandes empresas como Uber tienen pensado invertir hasta 500 millones de dólares en el país, además de que otras grandes marcas internacionales como Pizza Hut o Victoria's Secret también han desarrollado (o están desarrollando) proyectos en Argentina. Así pues, vemos que las políticas de Javier Milei están incentivando la llegada y/o expansión de grandes marcas internacionales en Argentina.

No obstante, estas no son las únicas empresas que están viendo una oportunidad de negocio en el país latinoamericano. El pasado 11 de agosto, la cadena internacional de ropa Kiabi abrió su primer local en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. La conocida marca francesa tiene previsto realizar una inversión total de 50 millones de dólares para expandirse a 20 tiendas en los próximos cinco años.

Kiabi se suma a la ola de inversiones en Argentina

Otras conocidas marcas de calzado como Cole Haan harán su desembarco en septiembre de este año, mientras que otras empresas como Fred Perry y H&M pretenden dar el salto al país latinoamericano en 2027.

En el caso de H&M, el anuncio de su llegada a Argentina se hizo a finales de abril de este año, cuando el consejero delegado de la marca dijo que "nos complace enormemente anunciar que continuamos nuestra expansión en Latinoamérica con la apertura de nuestra primera tienda en Argentina en 2027. Se trata de un paso muy emocionante y esperamos poder poner al alcance de muchos clientes del país la marca H&M y nuestro concepto de moda y calidad al mejor precio, todo ello de forma sostenible".

Sigue creciendo el sector de las franquicias

También en Libre Mercado hemos contado cómo el sector de las franquicias esperaba poder superar los 60.000 locales para finales de 2025 en la Argentina de Milei, aunque todo parece indicar que la realidad quedó por debajo de las proyecciones, ya que el total de locales en funcionamiento en 2025 fue de 55.800, superando así los 53.000 de 2024 o los 50.000 de 2023, según los datos de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias.

Sea como sea, la realidad es que, desde que Javier Milei llegó a la presidencia de Argentina, hemos asistido a una oleada de grandes empresas que, o bien han expandido sus negocios en el país latinoamericano, o bien han comenzado su andadura gracias a la confianza que tienen en este Gobierno liberal. De esta forma, estas grandes empresas no solo contribuyen a la creación de empleo, sino también a la generación de riqueza para el conjunto de la sociedad.