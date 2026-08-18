La 'legislatura de la vivienda' de Sánchez: el porcentaje de jóvenes que vive con sus padres alcanza el máximo histórico

La crisis que está viviendo Ceuta por culpa de la invasión migratoria de más de 70.000 personas que entraron de forma ilegal en territorio español está centrando, como es lógico, todos los focos mediáticos y políticos, aunque no por ello hayan desaparecido otras cuestiones como el problema de la vivienda. Al contrario, el problema de la vivienda en España persiste y cada vez se va haciendo más grande, especialmente para aquellas personas que buscan independizarse de la casa de sus padres, ya sea por medio de un alquiler o mediante la compra de una vivienda, como es el caso de los más jóvenes.

Tal y como se desprende de los datos ofrecidos por Eurostat (que se pueden consultar aquí), en España no deja de crecer el porcentaje de jóvenes de 18 a 34 años que vive en casa de sus padres o que recibe algún tipo de ayuda familiar en forma de ingreso monetario. De acuerdo con los datos de la oficina de estadísticas de la Unión Europea, así ha evolucionado la diferencia entre España y la media de la Unión Europea.

Como se puede ver en el gráfico, en el año 2010 la diferencia entre España y la media de la Unión Europea en cuanto al porcentaje de jóvenes que vivían en el hogar familiar o percibían ingresos familiares era mínima, solo del 2,8%. Sin embargo, con el paso de los años se ha ido agrandando esa diferencia hasta llegar al punto actual, donde este porcentaje alcanza el 49,8% en la media de la Unión Europea y el 68,7% en España. Durante el periodo de Gobierno de Pedro Sánchez, este porcentaje ha pasado del 62,8% de los jóvenes de 18 a 34 años al ya mencionado 68,7% en 2025. Es decir, el máximo histórico de España se ha alcanzado con el actual Gobierno.

Por otro lado, si comparamos la evolución de España entre 2010 y 2025 con la de otros países europeos, veremos que, mientras en países como Bulgaria, Chequia, Alemania, Estonia, Letonia, Lituania o Austria el porcentaje ha caído, nuestro país es uno de aquellos en los que más ha crecido desde entonces, hasta el punto de que solo hay tres países que estén peor que España: Croacia, Eslovaquia e Italia. En el siguiente gráfico se puede observar.

Si algo pone en evidencia este gráfico es que mientras en otros países la subida ha sido más moderada, como es en el caso de Francia o incluso Bélgica, en nuestro país se ha disparado por completo el porcentaje de jóvenes de 18 a 34 años que viven en el hogar familiar o que perciben ingresos familiares.

De esta forma, vemos que el problema de la vivienda aún no parece haber tocado fondo, ya que conforme vamos descubriendo nuevos datos sobre el estado actual de la vivienda en nuestro país, más nos damos cuenta de que el acceso a una vivienda está cada vez más complicado, especialmente para los jóvenes, que son quienes, por regla general, perciben peores salarios en comparación con otros grupos de edad.

Así pues, mientras el Gobierno no se cansa de repetir que esta es la "legislatura de la vivienda", la realidad es que desde que gobierna el PSOE el acceso a la vivienda se ha vuelto más complicado que nunca.