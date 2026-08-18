El impuesto que nadie votó y la factura que llega después

Hay liderazgos europeos que se anuncian en Moncloa con atril, bandera y sonrisa, y hay otros que salen a las nueve de la mañana en la web del INE y no merecen ni un tuit. El de julio es de los segundos: el IPC subió al 3,6%, cuatro décimas más que en junio, con la subyacente en el 3,0% y el armonizado —el que sirve para compararse, de ahí su escaso encanto— en el 3,9%. La eurozona se quedó en el 2,9%; Francia, en el 2,4%; Alemania, en el 2,8%; Italia, en el 2,9%. Somos, un mes más y van 18, el país donde la vida se encarece más rápido de las cuatro grandes economías del euro. Que se celebre el PIB y se guarde un silencio monacal sobre el diferencial de precios tiene mérito, porque son la misma cosa contada por sus dos extremos.

Antes de repartir culpas conviene despedir al sospechoso habitual: el déficit no es. España cerró 2025 en el 2,4% del PIB frente al 2,9% de la eurozona, y en el primer trimestre de 2026 se puso en el 1,9% mientras el área andaba por el 3,1%. Alemania y Francia gastan bastante más de lo que ingresan y tienen la mitad de nuestra inflación, lo que arruina la hipótesis. La causalidad va del revés: el déficit español no baja porque nadie haya recortado nada, sino porque la inflación engorda las bases imponibles. La progresividad en frío es el único impuesto que se aprueba solo, sin trámite parlamentario ni rueda de prensa. Al Estado la inflación no le duele, le cuadra las cuentas.

Lo genuinamente español es dónde aterriza el dinero y contra qué oferta se estrella. Con la facilidad de depósito del BCE en el 2,25% y precios al 3,6%, el tipo real aquí es del -1,35%: Fráncfort fija el precio del dinero mirando la media del área, así que lo que en Alemania es una política templada en España es barra libre. Y se acepta la invitación: la financiación a los hogares crece al 5,28% interanual cuando en la eurozona los préstamos a familias avanzan al 3,0%. El doble, y acelerando, porque hace un año íbamos al 3,23%. El consumo galopa al 12,75%. Los depósitos a la vista se remuneran al 0,28%, así que el ahorrador prudente paga religiosamente tres puntos al año por el privilegio de la prudencia. Quien se endeuda cobra y quien ahorra abona: no es un defecto del sistema, es el sistema.

Ese dinero se encuentra con una oferta atada de pies y manos, y no por accidente geológico. El salario mínimo sube otro 3,1% hasta los 1.221 euros, un 66% acumulado desde 2018; las pensiones están indexadas por ley, manera elegante de decir que suben antes de que nadie las discuta; los cargos eléctricos se elevan un 10,5%; y la Ley 12/2023 topa los alquileres con el resultado, sorprendente solo para sus autores, de que hay menos pisos y más caros. Cuando un impulso monetario se topa con cantidades que no pueden crecer, se convierte íntegramente en precios. No hay conspiración de los supermercados: hay una ecuación.

Hasta aquí el daño se limita a que la compra escuece, y eso políticamente se aguanta. Lo serio empieza donde no mira nadie. Dentro de una unión monetaria, un diferencial de inflación es una apreciación real, y las apreciaciones reales no se olvidan, se acumulan. Sin peseta que devaluar de madrugada, cada punto queda soldado a la estructura de costes. La AIReF, que no es precisamente un panfleto austriaco, lo ha escrito sin eufemismos: la economía española ha sufrido "una significativa pérdida de competitividad-precio frente al área del euro, en términos de los costes laborales unitarios y, muy especialmente, en términos de los costes laborales unitarios de manufacturas". Están entre un 25% y un 31% por encima de los niveles prepandemia, y la productividad por ocupado ha caído un 0,8% desde 2019 aquí mientras subía un 0,6% en la eurozona. Nos estamos comiendo, con pan y a dos manos, la competitividad que se recuperó entre 2010 y 2013.

El marcador que delata la avería es la balanza por cuenta corriente, indicador aburridísimo que solo consultamos cuatro pesados y que resulta ser el único incorruptible. El superávit ha bajado al 2,5% del PIB en mayo desde el 3% de un año antes, y el dato mensual es un desplome con todas las letras: 1.840 millones frente a 6.370, un 71,9% menos. Con la demanda interna aportando 2,8 puntos al crecimiento y precios subiendo al doble que en Francia, la aritmética no negocia: importamos más y vendemos peor. Ahí se distingue el crecimiento competitivo del nominal, y ahí estamos suspendiendo.

Así que sí: los datos son magníficos para el Gobierno a corto plazo, precisamente porque el corto plazo es el mecanismo de lo que viene después. La inflación española no es un fenómeno meteorológico que el Ejecutivo soporte con estoicismo franciscano: es una máquina que recauda sin votar, licua la deuda vieja y financia un consumo que luego se sube al atril disfrazado de crecimiento. La avería viene de serie y, sin tipo de cambio, el ajuste solo puede llegar por donde llegó la última vez: paro y salarios. La pagarán el que ahorra, el que exporta y el que todavía no ha podido comprar casa.